英首相将赴美参加北约峰会 任内首次国际访问

英国首相斯塔默将开启上任后首次国际访问，在美国参加北约峰会，旨在强调英国对乌克兰的承诺。

英国《卫报》报道，斯塔默将于星期三（7月10日）在华盛顿参加为期两天的北约峰会，预计将与美国总统拜登、乌克兰总统泽连斯基和其他西方领导人举行双边会晤。

这将是斯塔默作为英国新任首相与美国领导人的首次会面，而近期忙于竞选的拜登正因年龄和健康问题饱受质疑，因此会谈可能需要精心安排。白宫日前表明，双方“将在某个时刻进行互动”，但没有提供更多细节。

斯塔默上星期五（5日）出任首相，领导工党开启五年任期。上任首日，斯塔默在一段视频中向泽连斯基表明，英国改由工党政府执政，对英国给予乌克兰的支持不会产生任何影响。

工党政府国防部长希利（John Healey）周末临时访问乌克兰南部港口敖德萨时，宣布一项新的军事援助计划，其中包括大口径弹药、AS-90自行火炮和硫磺石反坦克导弹。

报道指，工党在竞选期间反复强调对相对传统的国家安全概念的承诺，与前党魁科尔宾时期形成了鲜明对比。斯塔默说，他将准备在必要时动用英国的三叉戟核武器。

此外，工党还大力强调自己与北约的历史渊源。北约秘书长斯托尔滕贝格日前表明：“实际上，早在1949年，工党政府就在伦敦推动了北约的建立。因此，我也欢迎斯塔默坚定地承诺继续走这条道路。”

不过，工党并未兑现保守党要在2030年前将国防开支提高到国内生产总值（GDP）的2.5%这一目标。分析人士认为，斯塔默不会急于动作，而是会先对国家的整个财政情况进行考量。

斯塔默在武器方面也会面临挑战，因为英国无法提供乌克兰所需的一些武器，例如防空系统和F-16战机。