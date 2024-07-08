韩政府作出让步 不吊销罢工实习医生执照

韩国政府决定不吊销罢工实习医生执照，为结束医改引发的数月罢工作出让步。

韩联社报道，韩国保健福祉部长曹圭鸿星期一（7月8日）在记者会上宣布，综合考虑实习一线的建议和医疗一线的情况，政府决定，无论返岗与否，政府不会对任何实习和住院医生给予吊销执照等行政处分。

对已返岗人员和已辞职并准备于9月重新报名参加实习课程的人员，政府将制定特例，争取将实习空白降至最低，尽量不耽误有关人员取得专科医师执照。

为反对尹锡悦政府的医学院扩招计划，韩国数千名实习医生于2月展开大规模罢工，各大医院被迫削减非急诊服务，急诊病人问诊也遇到困难。

据路透社报道，目前韩国三分之二的住院医生和实习医生已经离职。抗议的年轻医生说，政府在试图将医学院每年招生人数增加2000人之前，应首先解决医生薪酬和工作条件问题。

韩国政府早些时候决定，将对拒不返岗的罢工医生给予吊销执照处分。不过，曹圭鸿星期一表明，政府认为将重症、急诊患者的诊治空白最小化，确保专科医师培养进程顺畅，符合公众利益，因此作出不予处分的决定。

他说，希望各大医院到7月15日完成针对未返岗医师的辞职处理工作，并确定缺员规模。他也呼吁实习医生回归对话，讨论自己的工作条件需求，以及2026年及以后的医学院招生名额问题。

曹圭鸿补充说，政府将建立一个可持续的医疗系统，而不是依赖实习医生的过度工作。