拜登致信民主党同僚 誓言坚持竞选到最后

美国总统拜登致函民主党同僚，誓言继续参加2024年总统竞选，以期平息党内对他竞选的担忧。

美国《纽约时报》报道，拜登于星期一（7月8日）在一封长达两页、写给国会民主党人的信中说，他坚定致力于继续竞选，并且要坚持到最后一刻，打败共和党前总统特朗普。

他说，他已经听到人们的担忧，了解各方对这场选举所面临的风险的恐惧和忧虑。“我对此并非置若罔闻。相信我，我比任何人都清楚作为党内总统候选人所承担的责任和负担。”

“我可以明确无误地回应这一切：如果我不对自己是在2024年击败特朗普的最佳人选抱有绝对自信，我就不会再次参选。”

早前的美国总统候选人首场电视辩论期间，已是耄耋之年的拜登被指表现堪忧，不仅说话卡壳，思路也不清晰。外界对他年龄和心智状态的担忧进一步加深，担心他可能不适合再出任总统。这种担忧也逐渐在民主党内蔓延开来。

就在这封信发出的前一天，五名资深众议院民主党人在一次私人电话会议上表明，他们认为拜登必须退出竞选。这给拜登和他的顾问增加了巨大压力。

不过，拜登虽然承认自己表现不佳，但多次强调将坚持竞选。他在信中重申，他并不同意反对他的论点，并称试图让他退选的人是在否定参加初选的选民意愿。

他继而表明：“对于民主党选民对我今年参选的信心和信任，我义不容辞。这是他们的决定。不是媒体的，不是学者的，也不是大金主的决定，也不是任何选定的个人团体的决定，无论他们的意图多么良好。只有选民才能决定民主党的提名人。”

拜登也强调，他和民主党可以且将会击败特朗普。“我的民主党同僚们，我们的政绩、远见，以及对美国自由和民主的基本承诺，都足以让我们获胜。

“如何继续前进的问题已经讨论了一个多星期。我们只有一个任务，那就是打败特朗普。”