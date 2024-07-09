帕金森病专家到白宫八次 白宫：拜登未接受帕金森病治疗

美国《纽约时报》报道，白宫访客记录显示，自去年7月至今年3月，一名专门研究帕金森病的专家至少八次前往白宫。白宫说，总统拜登没有接受帕金森病治疗。

报道称，白宫说拜登在任三年多期间只见过一名神经专科医生三次，但没有透露这名神经科专家是否就拜登的健康情况与总统医疗团队进行过咨询。

另据路透社报道，白宫新闻秘书让-皮埃尔在星期一（7月8日）的新闻简报会说：“总统接受过帕金森病治疗吗？没有。他正在接受帕金森病治疗吗？没有。他正在服帕金森病药物吗？没有。”

拜登6月27日在与共和党对手、前总统特朗普进行电视辩论时表现失常，显得虚弱且时而思路紊乱，引发各方高度关注，人们开始担心拜登可能患有一种未对外公开的疾病。

《纽约时报》说，根据白宫访客日志，去年夏季到今年春季，沃尔特·里德国家军事医疗中心的帕金森病专家坎纳德（Kevin Cannard）到过白宫八次，至少一次与拜登的医生会面。

坎纳德是专门研究运动障碍的神经学家，最近发表了一篇关于帕金森病的论文。

白宫已公布了2023年7月到今年3月的访客记录。依照白宫自愿公开政策，如果有任何最近的访问，将在晚些时候才会公布。

目前尚不清楚坎纳德到白宫是专程为拜登提供咨询，还是出席与拜登无关的会议。根据坎纳德的领英页面介绍，他“为白宫医疗部门”提供咨询超过12年；他在医疗专业人士网站Doximity的个人简介显示，他在2012年至2022年担任“白宫医疗部门神经病学顾问和总统医师”，包括奥巴马和特朗普担任美国总统期间。