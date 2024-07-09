拜登挑战党内反对者 在民主党大会与他竞争

面对民主党内部日益高涨的劝退呼声，美国总统拜登星期一（7月8日）强烈回应说，他坚决不退选，并挑战党内反对者在民主党全国代表大会通过投票把他踢出局。

综合《纽约时报》和彭博社报道，拜登8日拨电到MSNBC高收视率的早晨节目Morning Joe，强硬反击批评他的人。

拜登与MSNBC的电话访问并非预先安排，他在电话中告诉Morning Joe的两名主持人：“如果有任何人认为我不应该竞选下去，那就出来和我竞争。你们尽管宣布参选总统。在民主党全国代表大会上向我发出挑战。”

拜登当天还写了一封两页信，通过他的竞选团队发给国会民主党人，并与民主党金主进行了对话。

拜登在写给民主党议员的信中说：“我坚定致力于留在这场竞选中，我会坚持到最后，并击败特朗普。”

拜登6月27日在与共和党对手、前总统特朗普进行电视辩论时表现失常，显得虚弱且时而思路紊乱，引发各方高度关注，人们开始担心拜登可能患有一种未对外公开的疾病。

《纽约时报》8日报道，白宫访客记录显示，自去年7月至今年3月，一名专门研究帕金森病的专家至少八次前往白宫。白宫说，总统拜登没有接受帕金森病治疗。

白宫说拜登在任三年多期间只见过一名神经专科医生三次，但没有透露这名神经科专家是否就拜登的健康情况与总统医疗团队进行过咨询。

另据路透社报道，白宫新闻秘书让-皮埃尔在8日的新闻简报会说：“总统接受过帕金森病治疗吗？没有。他正在接受帕金森病治疗吗？没有。他正在服帕金森病药物吗？没有。”

《纽约时报》称，一些民主党人私下表示拜登应该退选，也有许多民主党人要求拜登加大竞选力度，以证明自己适合连任，但拜登本周将忙于在华盛顿举行的北约峰会。

拜登和拜登的顾问团说，他将单独与白宫记者举行一次记者会，这场记者会很可能在11日北约峰会结束后举行。