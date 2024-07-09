菲吁对南中国海珊瑚礁破坏进行第三方独立评估

菲律宾驳斥中国有关在仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）坐滩的菲律宾军舰，严重损害该区域珊瑚礁生态系统的报告，并呼吁对南中国海珊瑚礁被破坏的原因进行独立的第三方海洋科学评估。

路透社报道，菲律宾南中国海特别行动组星期二（7月9日）发表声明，反指“中国对南中国海的珊瑚礁造成了不可挽回的破坏”。

声明还说：“对该区域海洋环境造成不可估量破坏的是中国，危及数千名菲律宾渔民的自然栖息地和生计的是中国。”

中国自然资源部南海生态中心、自然资源部南海发展研究院8日联合发布《仁爱礁非法“坐滩”军舰破坏珊瑚礁生态系统调查报告》。

自然资源部南海生态中心主任李团结介绍，研究人员在今年4月至6月采用卫星遥感和现场调查方式，对仁爱礁珊瑚礁生态系统状况进行调查评估。

《报告》指坐滩的菲律宾军舰“严重损害仁爱礁珊瑚礁生态系统的多样性、稳定性和持续性”。相关损害包括，仁爱礁礁盘造礁石珊瑚覆盖面积在2011年至2024年间减少38.2％；礁区海水中重金属、油类含量明显高于军舰坐滩前的历史记录等等。

《报告》认为，该区域珊瑚礁生态系统受损退化的主要原因，是“军舰非法坐滩及其相关联的人类活动”。

1999年，菲律宾将破旧的二战时期登陆舰马德雷山号（Sierra Madre）拖往南中国海，故意让它在仁爱礁搁浅，以此强化菲律宾对南沙群岛的主权声索。这片争议海域在菲律宾专属经济区内，但中国也主张拥有该海域主权，并多次要求菲律宾移走这艘搁浅军舰。