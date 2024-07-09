周二美市盘前走高 重点谈分析师对晶片制造商英特尔的评价

星期二（7月9日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二走高。美国联邦储备局主席鲍威尔今晚会在国会开始为期两天的证词。市场投资者密切关注他的谈话，希望能够从中推测出降息的时间表。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.50点或0.21％，报5584.40点；纳斯达克100指数期货起74.20点或0.36％，报20512.60点；道琼斯指数期货也升高29.30点，报39374.10点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（8日）收盘创下历史新高。标准与普尔500指数微升5.66点，闭市报5572.85点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.23％或46.40点，以20438.37点收市。不过重量级的道琼斯指数跌31.08点，闭市报39344.79点。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是101亿股，比过去20天的116亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）股价在今晚盘前下跌0.37％，截稿时报252.00美元。不过，该股已经在过去九个交易日里连续收高。这也是该股自去年6月13日连续上涨13个交易日以来的最长连涨的纪录。

能源巨头英国石油（BP）的股价在盘前下跌4.27％，截稿时报34.99美元。英国石油预计，集团将会在第二季度计入最高达20亿美元的减值费用（Impairment Charge），而且因为会“大幅降低炼油利润”，所以集团可能会受到总额达7亿美元的负面影响。

市场投资者趁低吸购比特币ETF，带动比特币在星期二走高，也连带推动与加密货币相关的股票在今晚盘前上涨。Bitfarms股价上涨3.2％、Bit Digital起2.7％、MicroStrategy起了2.3％、Marathon Digital升高1.7％、Coinbase股价也升了1.6％。

星期二下文我们来看看分析师如何评晶片制造商英特尔（Intel Corporation）股票。今晚盘前该股起3.44％，截稿时报35.16美元。

盘前活跃股按序：英特尔、英伟达（Nvidia）、特斯拉、Lucid Group和苹果公司（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

英特尔即将发布的Lunar Lake晶片，似乎有望让英特尔重新在新兴的人工智能笔记本电脑市场再现雄风。（路透社）

英特尔（Intel Corporation）

（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

晶片制造商英特尔的股价在过去四个交易日里总共上涨10％。它在今晚盘前截稿时，还继续上涨将近4％。看来华尔街分析师和机构投资者已经开始重新审视这家“饱经风霜”的“传统”半导体公司。因为英特尔即将发布的Lunar Lake晶片，似乎有望让英特尔重新在新兴的人工智能笔记本电脑市场再现雄风。

根据Melius Research分析师雷茨（Ben Reitzes）最近发布的分析报告，他认为英特尔让投资者能够通过比较“价廉物美”的方式参与人工智能的发展。像英伟达、台积电（TSM）和Super Micro Computer这些人工智能相关的股票在过去这阵子已经大幅度上涨了，但雷茨认为，像英特尔、苹果公司等在上半年被认为落后的科技公司将会 “赶上”。

雷茨说：“支持人工智能的个人电脑应该会配备上英特尔的Lunar Lake晶片或是超微（Advanced Micro Devices）的Strix Point处理器。因此它们在第四季度的业绩应该能够获得显著提振。”

在上星期开始反弹之前，英特尔的股价在今年上半年下跌了40％，是标准与普尔500指数股当中表现最差的公司之一。由于现在它的价格相对便宜，雷茨预计该股会出现“季节性反弹”。他也认为，虽然英特尔是在一个多月前推出Lunar Lake晶片，但是市场投资者是到现在才开始看到它的潜能。

Lunar Lake晶片系统包含一个中央处理器（CPU）、一个集成图形处理器（GPU）和一个神经处理单元（NPU）；后者使Lunar Lake晶片在处理人工智能任务时，表现比它上一代的Meteor Lake晶片好三倍。

英特尔也说过，它的Lunar Lake晶片比高通（Qualcomm）的Snapdragon X Elite晶片速度快40％，而且科技巨头微软（Microsoft）已在它的新款Copilot Plus PC中搭载这个晶片。更重要的是，英特尔还夸口说，由于采用了全新的架构，运行它们所需的能源要比一般晶片少很多。使用这款晶片的笔记本电脑的电池寿命还能因此延长60％。

虽然雷茨看好英特尔，不过到目前为止，在Tipranks的31名分析师中，只有三名给予英特尔股“买进”评级，25名给予该股“持守”评级，另外三名给了“卖出”评级，一年期限平均目标价是38.02美元。