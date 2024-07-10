北约峰会开幕 宣布为乌克兰提供更多防空系统

北约峰会在美国华盛顿开幕，此次峰会将重点讨论对乌克兰的支持，但美国的盟友也在密切关注面对巨大退选压力的美国总统拜登，是否还能展现领导力。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，根据星期二（7月9日）发表的一份联合声明，美国和盟友将向乌克兰提供另外五套防空系统，包括爱国者导弹发射装置和爱国者部件。

拜登在北约峰会致辞时强调了北约和国际稳定的重要性。（法新社）

联合声明说，未来几个月，北约还计划向乌克兰提供数十套战术防空系统。

拜登9日在白宫接待北约领袖及其他盟友时宣布了这一消息。随后，美国、荷兰、罗马尼亚、意大利、德国和乌克兰领导人发表了联合声明。

联合声明说：“我们将向乌克兰提供额外的战略防空系统，包括美国、德国和罗马尼亚捐赠的更多爱国者导弹防空系统；荷兰与其他合作伙伴捐赠的爱国者导弹防空系统组件，以及意大利捐赠的另外一套曼巴防空系统（SAMP/T）。”

今年是北约成立的75周年，拜登说：“很高兴在这具有里程碑意义的一年接待大家，一起自豪地回顾我们取得的所有成就，并以力量和决心展望我们共同的未来。”

他说“今天的北约比以往任何时候都更加强大”，并强调了北约和国际稳定的重要性。

即将卸下北约秘书长职务的斯托尔滕贝格（左），获美国总统拜登颁发美国总统自由勋章。（法新社）

斯托尔滕贝格获颁美国总统自由勋章

北约秘书长斯托尔滕贝格敦促北约领导人继续支持乌克兰对抗俄罗斯入侵，指这场战争的结果将影响未来多年的全球安全。

斯托尔滕贝格说，北约必须展现在过去数十年其他的关键时刻所展现的决心。“面对俄罗斯这个挑衅性的邻国，我们没有无须任何代价的选择。在一场战争中，没有无风险的选择。”

斯托尔滕贝格说：“最大的代价和最大的风险将是俄罗斯战胜乌克兰。我们决不能让这种情况发生。”

拜登7月9日向即将卸下北约秘书长职务的斯托尔滕贝格颁发美国总统自由勋章。