尽管有所顾虑 美国民主党高层不愿放弃拜登

美国众参两院的民主党人在与各自党团私下举行会议后表明，尽管他们仍然有所顾虑，但至少在目前来说，他们不愿施压总统拜登退出总统选举。

《纽约时报》报道，美国国会民主党高层星期二（7月9日）说，虽然他们对于拜登的年纪、精神敏锐度和赢得连任的能力深感担忧，但他们目前并不愿放弃拜登。

无论是在公开场合还是在闭门会议中，众议院和参议院各派系的民主党人都对拜登作为总统候选人的可行性表示忧虑。但国会山的民主党领导人都不愿要求拜登退选。相反，他们在9日的闭门党派会议后都表态力挺拜登，尽管他们的表态欠缺说服力。

参议院多数党领袖舒默面对记者时，回避了多个关于拜登是否适合担任公职的提问，他仅向记者一次又一次地说：“我支持乔（拜登的名字）。”

九次阻止记者重复这些问题的南卡罗来纳州众议员克莱伯恩（James E. Clyburn）说：“我们与拜登站在同一阵线。”

但是两院民主党人在9日会议后依然有很大的分歧。田纳西州众议员科恩（Steve Cohen）被问及民主党人在会议中是否意见一致时，他说：“差得远了。”

当天下午，又有一名民主党人——新泽西州众议员谢里尔（Mikie Sherrill）——公开呼吁拜登退出竞选。谢里尔是第七名要求拜登退选的民主党众议员。

至今为止，没有任何民主党参议员要求拜登退选，但有几位民主党参议员对拜登胜任总统职务的能力表示严重担忧。

华盛顿参议员默里（Patty Murray）在一份声明中说：“我们需要更快地在竞选中看到一位更强势、更有活力的候选人，以便说服选民他能够胜任这份工作。”