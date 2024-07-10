周三美市盘前走高 重点谈特斯拉最近涨势

星期三（7月10日）重点：

美联储主席鲍威尔在美国国会暗示，央行将会在今年较迟时候降息，带动美国华尔街股市主要股指期货在星期三（7月10日）走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升8.10点或0.15％，报5585.10点；纳斯达克100指数期货起55.40点或0.27％，报20509.40点；道琼斯指数期货也微起1.50点，报39293.50点。

美联储主席鲍威尔告诉国会，现在已经有更多“良好”经济数据支持降息，带动晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价上涨，推动标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期二）创下历史新高。

标准与普尔500指数隔夜微升4.13点，闭市报5576.98点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.07％或14.42点，以20453.97点收市。不过重量级的道琼斯指数则跌52.82点，闭市报39291.97点。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是96亿股，比过去20天的116亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

科技巨头苹果公司（Apple）的股价在今晚盘前上涨0.35％，截稿时报229.47美元。该股隔夜收盘时报228.68美元，使它的市值达到3.507万亿美元，是第一家收盘时市值达到或超过3.5万亿美元的美国上市公司。它的市值超越微软（Microsoft），微软隔夜的收盘市值是3.415万亿美元。

晶片供应商台积电宣布，在人工智能蓬勃发展之际，该集团6月份销售额增长33％，第二季度销售额则飙升40％至新台币6735亿元（约512亿9400万美元），超出市场分析师的预测。台积电的股价在今晚盘前上涨1.96％，截稿时报188.14美元。

比特币在过去24小时上涨2.8％至5万8870美元，而且还短暂突破5万9000美元，带动与加密货币相关的股票在今晚盘前普遍上涨。Bit Digital股价上涨4％、Bitfarms和MicroStrategy上涨3％、Marathon Digital起2％、Coinbase也起了1.3％。

星期三下文我们来谈谈电动车巨头特斯拉（Tesla Inc）最近的涨势。今晚盘前该股起0.26％，截稿时报263.00美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉、英特尔（Intel）、Palantir Technologies和苹果公司。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

特斯拉在本月初公布的交付量比预期好，是推动这轮涨势的主要因素。（法新社）

特斯拉（Tesla Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

电动车巨头特斯拉的股价涨势，势不可挡。截至隔夜，该股已创下一年多来最长的连涨纪录。在过去10个交易日里，该股股价总共上涨超过40％，让特斯拉的市值增加约2500亿美元。该股隔夜也在去年10月份以来的最高水平收市。

根据道琼斯数据，特斯拉股价隔夜上涨3.7％，是该股连续第10个交易日上涨，也是该股自去年6月结束的连涨13个交易日以来，最长的连续趋势。这是自特斯拉在2023年2月2日结束的连涨涨幅48.1％之后的另个表现最好时段。

特斯拉股价增幅在隔夜标准与普尔500指数中排名第三，交易量则在隔夜名列第二。

特斯拉股票的势头是最近才大幅逆转的。其实该股在今年上半年的大部分时间都在下跌。上半年结束时，特斯拉的股价还处在负值区域。开年至今，特斯拉股价上涨了5.6％。尽管近期涨势强劲，但它的表现仍是美市“七巨头”（即Alphabet、苹果公司、亚马逊、微软、Meta Platforms、特斯拉和英伟达）的股票中表现最差的。

特斯拉在本月初公布的交付量比预期好，是推动这轮涨势的主要因素。Oppenheimer分析师拉什（Colin Rusch）在星期二（9日）发布给客户的分析报告中写道：随着车子销售环比逐渐复苏，公司库存也逐渐减少。我们看到特斯拉业务健康发展。

尽管如此，他对该股仍保持谨慎的看法并指出，虽然乐观的投资者可能会认为特斯拉的能源存储业务销售强劲，而我们也预计本季度这方面的业务将带进超过30亿美元收入，而且新版本的Model 3和Model 2有助于推动特斯拉恢复车子销售量，但是其他投资者可能会集中关注特斯拉的盈利率，以及特斯拉的全自动驾驶功能还不能赚钱等事项。

拉什也说：“我们认为，特斯拉人工智能推动的全自动驾驶功能平台，将是决定该股股价是否能继续走高，或再次开始放缓的关键因素。”