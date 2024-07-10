南中国海发现吸血鬼乌贼相近新物种

中国科学家对2016年在南中国海发现的一个与幽灵蛸相近的物种进行了研究，通过形态学和基因的比较分析明确其与幽灵蛸存在明显差异，确定其为新物种，并将之定名为“拟幽灵蛸”。

新华社报道，2016年9月，中国科学家在海南岛东南海区800至1000米水深采集到一个标本。研究团队将它与幽灵蛸（Vampyroteuthis infernalis）进行形态比对，发现其尾部形态、下角质颚形状、发光器位置等与幽灵蛸均存在明显差异。

中国科学院南海海洋研究所等机构的研究人员近期在英文学术期刊《动物分类学报》上发表论文说，通过基因分析，发现它与幽灵蛸在进化树上是两个遗传距离较大的分支，证实采集到的标本是一个新物种，成为幽灵蛸目已知的第二个现存物种，被称为拟幽灵蛸（Vampyroteuthis pseudoinfernalis）。

2022年3月8日，美国自然历史博物馆和耶鲁大学的研究人员在英国《自然·通讯》杂志发表研究论文，对一块古老的10条腕章鱼化石进行了分析，认为这种生活在距今3.28亿年前的远古章鱼是章鱼和幽灵蛸已知的最古老祖先。

这项化石研究证实了科学家先前的猜想，即幽灵蛸目动物最初有10条腕，后来逐渐演化为目前的八条腕。