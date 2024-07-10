缅甸民地武：已控制通往中国主要贸易公路城镇

缅甸民族地方武装组织星期三（7月10日）声称，在与缅甸军政府爆发多日的冲突后，他们已经占领了通往中国的重要贸易高速公路沿线的一个城镇。

法新社报道，缅北民地武组织德昂民族解放军将军达崩觉（Tar Bhone Kyaw）说，囊秋镇（Naung Cho）已经“完全是我们的了”。同日早些时候，缅军一名消息人士透露，少数民族武装分子已经控制了囊秋镇的大部分地区。

自上个月底以来，民地武组织联盟在缅甸第二大城曼德勒（Mandalay）到中国云南省的高速公路沿线重新发动攻势后，缅甸北部的掸邦就一直饱受冲突影响。缅甸军政府正面临政变夺权三年来的最大危机，失去这些经济中心将使他们损失惨重。这不仅会切断军政府的收入，还可能鼓舞附近曼德勒地区的抵抗组织。

囊秋镇距离前英国山间避暑小镇彬乌伦（Pyin Oo Lwin）沿着高速公路行驶约50公里。彬乌伦是军队精英军官训练学院的所在地。从囊秋镇出来的另一条路通往掸邦首府东枝（Taunggyi）。

民地武组织正逐渐占领东北部和西部多个主要城镇，军政府面临失去这些关键经济中心的风险。7月7日，若开军说，他们在夺取若开邦孟加拉湾沿岸城镇丹兑市（Thandwe）的军事行动中，打死400多名军政府士兵，并占领了机场，封锁了通往军方基地的通道，夺取了营地、武器和弹药。