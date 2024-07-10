内坦亚胡：只要尊重以色列红线 就能达成停火协议

以色列总理内坦亚胡办公室发声明称，内坦亚胡已在星期三（7月10日）告诉美国驻中东顾问麦格克，只要尊重以色列的红线，他就会致力促成停火协议。

路透社报道，以色列国防部也在防长加兰特与麦格克（Brett McGurk）结束会晤后发声明称，以色列和美国一致认为应抓住机会达成加沙停火协议，尽管挑战犹在。

声明指出：“两人讨论了抓住机会达成协议以遣返哈马斯扣押人质的重要性……双方讨论了达成协议所面临的挑战，以及解决这些挑战的可能解决方案。”

加兰特称，以色列支持开放埃及和加沙之间的拉法口岸，但不会容忍哈马斯重返该地区。

为了在加沙地带实现停火，哈马斯上周同意在以色列不承诺永久停火的情况下执行第一阶段停火并继续谈判。美国、卡塔尔和埃及等斡旋方将在本周抵达卡塔尔推动停火。

以军敦促加沙城所有居民撤离

自新一轮以哈冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.8万巴勒斯坦人死亡、逾8.8万人受伤。图为一巴勒斯坦妇女抱着幼儿离开已成废墟的家园。（路透社）

另据法新社报道，以军星期三在加沙城投放了数千张传单，敦促所有居民按照传单上的逃生路线迅速撤离。

以色列军方发言人阿德雷伊敦促加沙城居民全部撤离至加沙地带中部地区，称加沙城将是“危险的交战区”。他说，所有在加沙城的居民应迅速前往加沙地带中部代尔拜拉赫和扎瓦伊达的避难场所。他还公布了加沙城居民撤离路线示意图。

巴勒斯坦妇女贾马尔说，她带着少量财物穿过被炸毁的荒地，这是她与家人第12次逃离。“我们能忍受多少次？一千次？我们的结局会如何？”