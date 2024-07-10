瑞银：英国至2028年 或失去近六分之一百万富翁

瑞士银行公布报告称，到了2028年，英国可能会失去近六分之一的百万美元富豪，但美国等其他国家和地区的百万富翁占比会增加，包括台湾。

路透社报道，瑞士银行（UBS）星期三（7月10日）发布的《2024年全球财富》报告显示，到了2028年，英国的美元百万富翁数量将从2023年的306万1553人下降17%至254万2464人。报告还预测，荷兰的百万富翁人数将从123万1625人下降4%至117万9328人。

瑞银全球财富管理首席经济学家多诺万（Paul Donovan）说：“过去几年，英国和其他国家都明显看到了制裁俄罗斯后的影响。”

多诺万认为，英国决定取消“非本地”身份也产生了一些影响，因为非本地身份让富裕且通常是外国国籍的人避免缴交海外收入税。不过，这些富豪人口会随着其他国家的低税率政策移动，所以该群体的流失也不全然受英国政策影响。

报告称，到了2028年，美国百万富翁的总数将增加16%；德国增加14%；法国增加16%；日本增加28%；西班牙增加12%；意大利增加9%。百万富翁人数增幅最大的地区是台湾，增幅达47%，主要得益于台湾晶片产业发展。

瑞银指出，在过去15年中，亚太地区的财富增幅最大，增长近177%，紧接着是美洲，增长近146%，而欧洲、中东和非洲（EMEA）地区仅增长44%。

不过，亚太地区的债务增幅最大。自2008年以来，亚太地区的总债务增长了192%以上，是EMEA地区增幅的20多倍，以及美洲地区增幅的近四倍。