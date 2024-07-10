佩洛西：留给拜登决定是否竞选连任的时间不多了

美国前众议院议长、民主党重量级人物佩洛西星期三（7月10日）称，留给美国总统拜登决定是否要参与总统选举的时间不多了，但她强调，是否参选仍取决于拜登。

综合法新社和新华社报道，佩洛西说：“是否参选取决于总统……我们都鼓励他做出决定，因为时间不多了。”她补充称：“无论（拜登）做出什么决定，我们都会支持。”

早前的美国总统候选人首场电视辩论期间，已是耄耋之年的拜登被指表现堪忧，不仅说话卡壳，思路也不清晰，加剧外界对他年龄和心智状态的顾虑，担心他可能不适合再出任总统。这种担忧也逐渐在民主党内蔓延开来。

美国国会参众两院民主党人星期二（9日）分别举行闭门会晤，未就是否支持拜登继续竞选连任达成共识。其中一些人力挺拜登，还有人对拜登胜选能力持观望态度。

据多家外媒统计，迄今已有七名民主党籍联邦众议员公开呼吁拜登“让贤”。9日，首次有民主党籍联邦参议员提及拜登可能无法战胜其竞选对手、共和党籍前总统特朗普，共和党甚至可能在国会改选后掌控参众两院。

拜登面对的退选压力越来越大，但他依然坚持竞选。拜登已定于11日召开6月27日总统选举辩论后的首场新闻发布会并接受自由提问，近期还向党内批评者喊话称，他们可在8月民主党全国代表大会上挑战他。