黎巴嫩真主党：若加沙停火将与以色列停战

黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉表明，如果加沙地带停火协议达成，该组织将与以色列“不经讨论地”停战。

新华社引述黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台的报道说，纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）星期三（7月10日）在一场活动上发表视频讲话说，哈马斯是以各抵抗派别的名义与以色列进行谈判，真主党支持哈马斯就与以方谈判做出的任何决定。

法新社引述纳斯鲁拉说：“如果达成停火协议，我们都希望如此……我们的阵线将不加任何讨论地停火。”他说：“哈马斯正在代表整个抵抗轴心进行谈判......无论哈马斯接受什么，每个人都接受并感到满意。”他指的是反对以色列和美国的地区亲伊朗团体。

纳斯鲁拉在发表上述言论的几天前，与哈马斯代表团举行了会晤，该代表团由哈马斯外交关系负责人哈利勒·哈亚（Khalil al-Hayya）率领。

哈马斯已表示，将不再坚持“全面”停火，而以色列一再拒绝这一要求。

以色列国防部长加兰特7日曾说，即使以色列与哈马斯达成停火协议，以军与黎巴嫩真主党的作战仍将继续。纳斯鲁拉对此表示，“我们必须保持谨慎，为最坏的可能性做好准备”。

据埃及媒体报道，在埃及和卡塔尔斡旋下，加沙地带停火协议谈判定于10日在卡塔尔首都多哈举行，设法就加沙战争达成停火和释放人质协议。

以色列拦截从黎巴嫩向以色列发射的火箭弹。（路透社）

自哈马斯10月7日袭击以色列引发加沙地带战争以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复，引发了人们对全面冲突的担忧。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。以色列国防军6月18日发表声明说，为应对以黎边境紧张局势，以军方已批准在黎巴嫩开展军事行动的计划。纳斯鲁拉次日警告说，真主党不希望战事扩大，但如果以色列与真主党开战，真主党将“不受限制地”战斗。