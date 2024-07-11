BBC评述员妻女三人遭十字弓残杀 26岁嫌犯被捕

英国伦敦一处民宅发生凶杀案，三名女子死亡，遇害者为英国广播公司（BBC）电台体育赛事评述员的妻子和两个女儿，袭击疑似“有针对性”。警方星期三（7月10日）逮捕一名持十字弓行凶的嫌疑人。

法新社报道，嫌疑人为26岁的凯尔·克利福德（Kyle Clifford），来自伦敦北部的恩菲尔德（Enfield），他在北伦敦一处墓地被捕。他涉嫌于星期二晚上在伦敦北部布希镇（Bushey）杀害死者母女三人。据媒体报道，克利福德是亨特次女的前男友。

警方宣布搜捕行动结束。《镜报》引述贝德福德郡、剑桥郡和赫特福德郡重案组的侦缉警官贾斯汀·詹金斯（Justine Jenkins）说：“经过广泛调查，嫌疑人已找到，目前没有搜捕其他人。”

詹金斯还说：“我们呼吁任何有相关信息或录像的人直接与警方联系，不要在社交媒体上发表评论，因为这可能会影响案件的调查进展。”

英广称，受害者为体育项目评述员约翰·亨特（John Hunt）61岁的妻子卡罗尔·亨特（Carol Hunt）以及他们的28岁女儿汉娜（Hannah）和25岁​的女儿路易丝（Louise）。

警察接到报案后，赶到布希一个绿树成荫的小镇一所房子里，发现三名重伤妇女，她们后来在现场死亡。

住在现场附近的46岁邻居说，他听到房子里传来“尖锐的”尖叫声。武装警察封锁了道路，随后是“一片混乱”。她说：“武装警察跑过来，大喊‘呆在家里’。”

另一名邻居告诉记者，受害者一家人对邻居友善。她说：“我们每天都会看到他们路过，他们会说早上好……发生这样的事情真的让人很伤心、很震惊。”

嫌疑人克利福德据称是亨特次女的前男友。（路透社）

《每日电讯报》报道，克利福德曾在陆军服役。他于2019年加入了女王骑兵卫队，尽管他完成军训，但却在三年后，因难以适应这种纪律严明的生活方式而辞职。离开陆军后，克利福德从事了许多低薪工作，最终在伦敦北部找到了一份保安工作。

邻居们形容克利福德“相当正常”，并说他从未表现出任何暴力倾向。

他的哥哥布拉德利（Bradley Clifford）目前正在服终身监禁，罪名是谋杀了一名朝他汽车扔瓶子的电单车骑手。六年前，23岁的布拉德利在恩菲尔德一家酒吧外与18岁的索班·汗（Soban Khan）和19岁的贾舒亚·弗朗西斯（Jahshua Francis）起争执后，追赶并故意撞倒了他们。

内政部长伊维特·库珀（Yvette Cooper）说，案件“确实令人震惊”，并表示她一直在跟进调查的最新进展。

在英国，拥有十字弓不需要许可证，但在公共场合携带十字弓是违法的，除非有合理的理由。

内政部发言人说，今年已发起征集证据的行动，以研究是否应对十字弓实施进一步管制。她说，部长将“迅速考虑调查结果，以确定是否必须收紧法律”。