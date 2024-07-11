英美首脑华盛顿会晤 强调特殊关系牢固

英国新任首相斯塔默在白宫会见美国总统拜登时说，英美之间的特殊关系比以往任何时候都要牢固。

路透社报道，到华盛顿出席北大西洋公约组织（NATO）峰会的斯塔默说：“这种特殊关系非常重要，它是在艰难的情况下建立起来的，维持了很长时间，现在比以往任何时候都要牢固。”

法新社报道，拜登星期三（7月10日）在两人的首场会谈中说，英国是乌克兰战争等全球问题上的关键盟友。81岁的拜登在椭圆形办公室与英国中左翼领导人斯塔默握手时说道：“我们是全世界最好的盟友。”他认为，英国是“跨大西洋联盟的纽带”。

斯塔默承诺继续支持乌克兰

61岁的斯塔默在赢得大选不到一周后便出席了在华盛顿举行的北约峰会，峰会聚焦于乌克兰危机。斯塔默承诺继续坚定地支持乌克兰，并同意让乌军使用英国导弹袭击俄罗斯境内目标。

斯塔默所属工党数日前推翻执政14年的保守党政府。他说，他在北约成立75周年峰会期间与乌克兰总统泽连斯基进行了“非常好”的会晤。他告诉记者：“我明确指出，就英国而言，政府更迭不会影响我们接下来的支持。”

斯塔默说，英国提供的“风暴影”（Storm Shadow）导弹用于“防御目的”，但如何部署则由乌克兰决定。（路透社）

在飞往华盛顿的航班上，斯塔默说，英国提供的“风暴影”（Storm Shadow）导弹用于“防御目的”，但如何部署则由乌克兰决定。这实际上是在为基辅对俄罗斯境内目标进行打击开绿灯。

斯塔默刚就任，拜登面对选举，但两人都没有谈到选举问题。自从拜登在与共和党候选人特朗普的辩论中表现糟糕以来，连任面对危机。