周四美市盘前小幅走低 重点谈“女股神”凯西伍德对英伟达股看法

星期四（7月11日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（7月11日）小幅走低。市场投资者都在等待着较迟时候发布的6月份消费者价格指数。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低6.00点或0.11％，报5627.90点；纳斯达克100指数期货跌了15.30点或0.07％，报20656.60点；道琼斯指数期货也跌46.30点，报39675.10点。

晶片巨头英伟达（Nvidia）和其他华尔街重量级股隔夜（星期三）上涨，推动纳斯达克连续第七次，以及标准与普尔500指数连续第六次升至收盘新高。美联储主席鲍威尔在国会的证词，让投资者期待9月份能够降息，带动标准与普尔500指数首次突破5600点水平。

标准与普尔500指数隔夜上升56.93点，闭市报5633.91点。重量级的道琼斯指数起了423.39点，闭市报39721.36点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.07％或218.86点，以20671.88点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是100亿股，比过去20天的115亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

超微（Advanced Micro Devices）斥资6亿6500万美元，收购芬兰人工智能初创公司Silo AI，要在人工智能领域与英伟达等对手正面竞争。这个全现金收购也是欧洲10年来规模最大的科技相关收购项目。超微股价在今晚盘前退低0.18％，截稿时报183.62美元。

好市多（Costco Wholesale）将从9月份开始，把个人会员的费用从每年60美元上调到65美元，高管会员的费用则从每年120美元上调到130美元。这也是好市多自2017年以来首次提高会员费。好市多股价在今晚盘前上涨了2.91％，截稿时报910.00美元。

饮料与零食集团百事可乐（PepsiCo）和达美航空（Delta Air）将在开市前发布季度业绩。这两家公司的股价在今晚盘前分别退低1.97％和9.39％，截稿时报160.37美元和42.46美元。

星期四下文我们来看看美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）对英伟达股的看法。今晚盘前该股起0.58％，截稿时报135.69美元。

盘前活跃股按序：英伟达、美国航空（American Airlines）、特斯拉（Tesla）、达美航空和Rivian Automotive。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

凯西伍德提醒，鉴于投资者对英伟达的短期期望很高，高到甚至英伟达可能不能落实，投资者可能会因此重新评估他们的人工智能战略，从而导致英伟达的股票出现一些短期“消化不良”。（路透社）

英伟达（Nvidia Corporation）



（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

美国“女股神”凯西伍德最近在给投资者的报告中强调，尽管存在短期挑战，晶片巨头英伟达的股票在她旗下的方舟投资（Ark Invest）公司的业绩当中，还是扮演着关键作用。

凯西伍德说，英伟达自2014年10月成立以来，就对方舟投资业绩有着重大贡献。她认为，英伟达是人工智能领域的“关键”参与者。

尽管最近市场波动，方舟投资的挂牌基金（简称：ETF）ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）仍然持有英伟达的投资。截至6月28日，英伟达的股票在该基金的权重为1.39％。

凯西伍德承认，OpenAI的ChatGPT对英伟达的影响，恰逢美国联邦储备局大幅加息。这让许多投资者对英伟达和其他现金充裕股票的兴趣激增，也促使方舟投资积极寻求在人工智能领域投资。

虽然疲软的宏观环境和长期的企业战略决策给许多软件企业带来挑战，但凯西伍德仍看好人工智能投资，并认为人工智能将是推动许多技术和新公司创造价值的原动力。

不过，凯西伍德提醒，鉴于投资者对英伟达的短期期望很高，高到甚至英伟达可能不能落实，投资者可能会因此重新评估他们的人工智能战略，从而导致英伟达的股票出现一些短期的“消化不良”。

在今年6月底，该公司方舟投资旗下的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ）就出售了3万3834股英伟达股票，总值430万美元。

在大幅度上涨之后，英伟达的高估值确实让一些投资者犹豫不决。除了凯西伍德之外，不少市场分析师也在各个社交平台公开指出，英伟达的股价可能会重新调整。一些投资者也担心，近期股市由少数大盘股推动，如果这些公司的盈利未能达到市场的高预期，那就有可能会出现广泛的抛售。

尽管如此，目前在Tipranks的41名分析师中，仍有压倒性的37名给予该股“买进”评级，其余四名则给出“持守”评级，一年期限平均目标价是138.46美元。