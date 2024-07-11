雪州议长：土团党议员不必腾出议席

马来西亚雪兰莪州议会议长刘永山星期四（7月11日）宣布，由于反对党土著团结党提呈的证据不足，因此他决定不腾出巴生海峡区州议员阿都拉昔的议席。

这是土团党要求腾出六个国会议席、在星期二（9日）遭国会下议院议长佐哈里拒绝后，清理门户行动再次受挫。

刘永山星期四下午在雪州立法议会第15届第2季第2次会议休会前，宣布这项决定。他说，雪州议会反对党领袖阿兹敏提供的证据，不足以支持阿兹敏腾出议席的要求。

阿兹敏也是雪州国盟及土团党主席。他与一众国盟州议员在休会后召开记者会，表明对刘永山的宣布感到非常失望。阿兹敏认为，刘永山简直是按政党立场而非依循宪法决定此事。

阿兹敏不满刘永山先决定雪州议会星期四休会，并在长篇大论后宣布不腾出议席，完全不允许议员提问或辩论。“这不是议长应有的表现。他敢决定，就该敢听别人的意见。”

阿兹敏指出，此事是宪政危机。他将研究议长的决定，并向律师团探讨如何进一步行动。

阿兹敏6月21日将腾出巴生海峡州议席通知信交给刘永山。根据条例，刘永山必须在接信后21天内，即星期五（12日）之前回应。

国会下议院议长佐哈里星期二复函土团党说，土团党六名表态支持首相安华的国会议员并未退党，因此并未抵触反跳槽法，所以这六人的议席将照旧，不必腾出。

土团党主席慕尤丁随后召开记者会，表明将入禀法庭追究到底。