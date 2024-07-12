拜登：我参选是为了完成我开始的工作

路透社在星期四（7月11日）的记者会向美国总统拜登发出的第一个问题是，在民主党内部面临退选呼声的情况下，他对于继续竞选连任的想法。

拜登回答问题提到副总统哈里斯时一度提到了特朗普，接着他开始抨击特朗普。

拜登说：“我打败过他一次，我会再次打败他。”

哥伦比亚广播公司（CBS）问拜登，为什么他要继续参选，而且要求他退选的不是他的敌人，而是他的朋友、民主党同僚和职业生涯中共事过的人。

拜登说：“我参选不是为了我的政治遗产，我参选是为了完成我开始的工作。”

拜登也再次强调，他相信如果他再次当选，美国会变得更好。

这是拜登近八个月来首次单独举行记者会，也是他与特朗普的“灾难”辩论后的首个公开考验，对于他摇摇欲坠的连任竞选来说，这是一个攸关成败的关键时刻。

星期四公布的一项新民意调查显示，超过50%的民主党人认为拜登应该放弃寻求第二个任期，三分之二的美国人认为他应该退出竞选。截至目前，已有至少14名民主党众议员和一名民主党参议员公开呼吁拜登退选。

拜登的记者会于本周北约峰会举办地点沃尔特·华盛顿会议中心举行。星期四是拜登忙碌的一天，在记者会之前，他的日程还包括参加两场北约工作会议和与乌克兰总统泽连斯基会晤。