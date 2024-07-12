拜登记者会再出现口误 无迹象表明他考虑退选

面对巨大退选压力的美国总统拜登试图通过召开记者会，证明自己仍是民主党最佳总统候选人，却接连出现了口误。尽管如此，他在华盛顿记者会誓言“将完成工作”，并强调“应对当前严峻形势”讲求经验。没有迹象显示拜登考虑退出总统选举。

拜登星期四（7月11日）晚上（新加坡时间12日早上）在北约峰会结束后举行了近一小时的记者会。

《纽约时报》报道，拜登回答了各家媒体的一系列问题，虽然他的回答有时不太准确，但他也展示了他对外交政策的掌控能力，避免了要求他退选的人利用他的任何失误向他发出新攻击的机会。记者们提出的大部分问题都与民主党人要求他退选让贤的呼声有关，他坚决认为“自己是最适合这份工作的人”。

拜登只有在致开场白时照着读稿机念，介绍自己的外交政策成就，并抨击特朗普和回顾刚闭幕的北约峰会。

在回答一些关于他的高龄和是否还适合担任公职的问题时，他显得有些吃力。而在回应对副总统哈里斯有没有信心的提问时，他却错把哈里斯说成了特朗普。

拜登当时说：“如果特朗普不具备当副总统的资格，我也不会选她当副总统。”

同日早前，拜登在北约峰会的新闻发布会上把乌克兰总统泽连斯基说成了“普京总统”，但他马上纠正自己的讲话说：“泽连斯基总统一定会击败普京总统。击败普京是我全力专注的事。”

当被记者问到关于乌克兰的问题时，拜登说，他将征询“我的武装部队总司令的意见”。美国武装部队总司令是由美国总统兼任的。

另据路透社报道，多名记者在记者会上提及民主党人给予拜登的退选压力，他做出了尖锐的反击。他说，他决意不想再讨论已经结束的首场电视辩论。他坦言在参加辩论前，他的行程十分忙碌。

拜登说，“我的日程安排得满满的”，他还推测特朗普参加首场辩论后一直坐在“高尔夫球车”上。

拜登说，他必须“稍微放缓自己的节奏”，并承诺在与特朗普进行下一场辩论前，他不会穿越“15个时区”。他还开玩笑地说：“我被我妻子骂得狗血淋头。”

另外，拜登也提到，他已经接受了三次重要且密集的神经系统检查，最近一次是在2月进行，医生对他说：“你的状态很好。”

拜登说，目前没有人建议他再接受一次这样的检查。

7月11日的记者会是拜登近八个月来首次单独举行记者会，也是他与特朗普的“灾难”辩论后的首个公开考验。