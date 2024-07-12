周五美市盘前走高 重点谈饮料与零食巨头百事公司季度业绩

星期五（7月12日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（7月12日）普遍上涨。美国多家大银行将从星期五晚开始陆续发布季度业绩。许多投资者希望能够从中看出美国经济的最新状况。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升6.00点或0.11%，报5590.50点；纳斯达克100指数期货起6.70点或0.03%，报20223.80点；道琼斯指数期货则起60.20点，报39814.00点。

大型科技股如英伟达（Nvidia）、苹果公司（Apple）和特斯拉（Tesla）的股价在隔夜（星期四）显著下跌，导致纳斯达克指数大幅收低。隔夜发布的6月份消费者价格指数增幅比预期低，让不少投资者押注美联储将在9月份降息，投资焦点转向股价便宜的较小型公司。

标准与普尔500指数隔夜下跌49.37点，闭市报5584.54点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.22％或458.32点，以20217.06点收市。重量级的道琼斯指数则升高32.39点，闭市报39753.75点。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量达到126亿股，比过去20天的115亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

摩根大通（JPMorgan Chase）的股价在星期五晚盘前退低1.19％，截稿时报204.99美元。这家美国资产规模最大的银行将会在盘前公布它的季度业绩。投资者关注的关键问题是银行的资本计划、新监管的影响以及它的净利息收入。

花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）也将在星期五晚开盘前发布季度业绩报告。在截稿时，花旗集团股价在盘前下跌0.40%，富国银行也跌了5.80%。

特斯拉股价在星期五晚盘前下跌1.75%，截稿时报236.80美元。该股隔夜下挫8.4%，结束了连续11天的上涨势头。彭博社隔夜发布报道称，特斯拉正在推迟它的机器人出租车（Robotaxi）计划。

星期五下文我们来看看饮料与零食巨头百事公司（PepsiCo Inc）的季度业绩。今晚盘前该股起0.18%，截稿时报164.24美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达、Lucid Group、Plug Power和SoFi Technologies。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

百事可乐北美饮料部门的销量同比下降了3%。（路透社）

百事公司（PepsiCo Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：PEP）

受到北美市场对饮料和零食需求下降的影响，饮料与零食巨头百事公司隔夜公布的季度业绩好坏参半。该集团高管也对接下来业务的表现更为保守，还缩小了对全年收入的预测范围。在发布业绩后，百事公司股价曾在隔夜早盘下跌超过1%，幸好午盘逐步收复失地，收市时仍微起0.22%。

百事公司高管对本财年全年有机收入增长率从上个季度预测的“至少4%”，改口到“大概有4%左右”。不过，他们重申，集团的核心盈利增长率（以固定货币汇率为准）仍会保持在至少8%。

百事公司首席执行官拉瓜塔（Ramon Laguarta）在与分析师的线上会议就说：“当时我们预测至少4%时，我们的心里是认为大概可以争取到5%左右。但是现在我们觉得这个增长率会是4%左右。这个改变主要与美国消费者有关。”

根据百事公司截至于今年6月15日的第二季度业绩报告，在百事可乐国际业务的推动下，集团营业额同比增长将近1%至225亿美元。集团的净利是30亿8000万美元，即每股净利2.23美元，比去年同期的27亿5000万美元，即每股净利1.99美元高。在剔除特殊项目后，集团的调整后的每股盈利是2.28美元。

分析公司LSEG之前搜集到的分析师预测是：营业额225亿7000万美元，每股盈利2.16美元。换言之，百事公司是营业额不达标，但是盈利还是超越市场分析师预测的。

虽然国际业务稳健增长，百事公司的美国国内业务却显得举步维艰，产品召回和产品需求萎缩给集团的盈利明显的压力。

百事公司高管说，现在的消费者已经变得更加注重价值。经过几年的价格上涨，购物者开始减少购买薯片或转向更便宜的超市自家品牌薯片。与前个季度不同的是，当时主要是低收入消费者的消费模式改变，但现在各个收入水平的消费者都在改变他们的购物行为。

百事公司旗下的菲多利（Frito-Lay）在北美市场的销量同比下降4%，而百事可乐北美饮料部门的销量也同比下降3%。

百事公司旗下的菲多利（Frito-Lay）在北美市场的销量同比下降了4%。（彭博社）

桂格食品（Quaker Foods）本季度在北美市场的销量下降17%，因为该部门仍在处理去年12月和今年1月的沙门氏菌污染召回事件的相关事项。不过，百事公司高管预计，这个部门的销量将在今年下半年有所改善。