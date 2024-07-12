拜登面对更多退选呼声 也有人赞赏他在记者会的表现

美国总统拜登在华盛顿召开记者会后，更多民主党立法者呼吁拜登退出总统竞选，而另一些民主党人强调了拜登对美国外交政策的牢固把握。

《纽约时报》报道，拜登星期四（7月11日）晚的记者会才刚结束，又有几名民主党众议员加入了越来越多的民主党众议员行列，呼吁拜登退出与前总统特朗普对决的总统选举。

康涅狄格州的温和派民主党众议员希姆斯（Jim Himes）发表声明说：“2024年选举将决定美国民主的未来，我们必须推选一位最强的候选人，以应对特朗普承诺‘让美国再次伟大’的威权主义所带来的威胁。”

希姆斯说：“我不再相信我们的人选是拜登。” 他也是众议院情报委员会的资深成员。

加利福尼亚州众议员彼得斯（Scott Peters）也认为拜登应该退选，他说：“赌注很高，而且我们正走在一条失败的道路上。”

11日晚些时候，伊利诺伊州众议员索伦森（Eric Sorensen）也表态呼吁拜登放弃竞选，成为美国众参两院第18位呼吁拜登退选的民主党议员。

由于北约峰会已经落幕，民主党议员无须再担心在北约峰会期间呼吁拜登退选令他难堪的问题，星期五预料会有更多民主党人倒戈。

不过，还是有一些民主党人对拜登对于政策理念具有娴熟把握，以及他能够回答记者问题将近一小时感到振奋，尽管记者会也出现一些令人尴尬的时刻，比如拜登误把副总统哈里斯说成“特朗普副总统”。

拜登在国会山的最亲密盟友之一、特拉华州参议员库恩斯（Chris Coons）说：“说实话，有什么人能做到他所做到的？任何担忧他的领导力和治理能力的人都应该可以放心了。”

田纳西州众议员科恩（Steve Cohen）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，拜登“已让许多人确信他应该继续参选”。

协助拜登为首场电视辩论做准备的前白宫幕僚长（Ron Klain）在社媒平台说，拜登在记者会的“表现出色”，对于“降低物价和发展经济”传达了非常强烈的信息。

拜登本人在X平台，就他把哈里斯说成特朗普一事做出尖锐的反击。

哈里斯出任美国副总统前曾担任旧金山地区检察官和加州检察长，拜登在X贴文说：“对了，我知道这两人是不同的。一个当过检察官，另一个是重罪犯。”

美国总统选举在11月5日举行。