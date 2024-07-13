拜登会见众院民主党领袖后 继续战场州竞选行程

美国众议院少数党领袖杰弗里斯星期五（7月12日）到白宫，向总统拜登传达了民主党对于他寻求连任的担忧，拜登随后与众议院民主党人进行了一次气氛紧绷的线上会议，并坚决拒绝退选。

美国众议院少数党领袖杰弗里斯12日致信同僚，他与拜登会面，讨论了在拜登陷入困境的连任竞选中，民主党党团成员“对未来道路的结论”。（法新社）

综合《纽约时报》和MSNBC电视台报道，杰弗里斯12日在一封信中告诉同僚，他与拜登会面，讨论了在拜登陷入困境的连任竞选中，民主党党团成员“对未来道路的结论”。

在信中，杰弗里斯没有表明他是否敦促拜登退选或是鼓励拜登继续竞选，他也没有说明拜登对他传达的信息有何反应。但杰弗里斯在信中结尾说，众议院民主党人“将继续努力为美国人民争取最大利益”。

另据彭博社报道，拜登12日重启竞选行程，试图向选民保证他是民主党最佳总统候选人。

拜登告诉聚集在底特律一家餐厅的民众：“我向你们保证，我没问题。”他说：“我曾是美国史上排第二的最年轻参议员。当然我现在很老了。但我知道，我希望，随着年龄的增长，我会更有智慧。”

拜登抵达底特律时，受到了众议院民主党人、州议员、工会领袖和获奖女演员奥克塔维亚·斯宾塞（Octavia Spencer）的迎接。但密歇根州的主要民主党人并不在场。

密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer）和另外两位名民主党参议员斯塔贝诺（Debbie Stabenow）和彼得斯（Gary Peters），以及众议员斯洛特金（Elissa Slotkin）一直是支持拜登的，但他们都没有现身。

拜登竞选团队说，拜登将参加密歇根州的一场活动，并计划针对特朗普支持者推动的“2025计划”（Project 2025）蓝图发表演说。

共和党纲领提案预计将于下周在共和党全国代表大会获通过，但一份更为详细的智库提案因其部分建议而引发关注。

《2025计划》由美国传统基金会智库创建，内容近900页。2025计划由前特朗普政府官员牵头，呼吁解雇数千名公务员、扩大总统权力、解散教育部、全面减税、禁止色情、停止堕胎药销售等等措施。