无论是拜登或特朗普当选 北约盟友意识到只能靠自己

北约的欧洲成员国长期以来认为，比起难以预测的特朗普，他们更愿意与体力衰退的拜登打交道。但现在他们开始接受无论谁赢得美国总统选举，美国的优先事项都将日益转移到其他地方的事实。

彭博社报道，刚在华盛顿落幕的北约峰会，因为拜登的连任前景不确定性而蒙上阴影，台下的议论声促使与会领袖更加关注接下来的事态发展。

美国共和党总统候选人特朗普在本周的一次集会猛烈抨击北约，暗示他若重返白宫，他将无视北约核心支柱的集体防御条款。而欧洲官员说，他们预计特朗普和拜登都会把更多注意力从欧洲转向中国。

波兰外长西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）星期五（7月12日）受访时谈到中美关系日益紧张，他说：“欧洲不应该坐以待毙。我们需要认真看待欧盟防务问题，因为美国已不再有能力同时应对两场战争。”

法国总统马克龙在五年前发表了北约“脑死亡”的言论，欧洲各国在他的敦促下已加紧增强自身防御能力。

俄罗斯2022年入侵乌克兰以及特朗普首次入主白宫期间猛烈抨击北约成员国对美国的依赖，都暴露了欧洲大陆的准备不足。

即便如此，欧洲对外关系委员会分析师、北约前高级官员格兰德（Camille Grand）说：“与其说是特朗普的当选，不如说是国际环境在改变欧洲的处境。”

他说，不同之处可能在于美国的后撤方式，“如果是拜登，那将会较为按部就班，特朗普则会更具破坏性。”

特朗普在竞选集会重申不会援助那些未投入足够军事开支的盟国。要求匿名的一名欧洲高级外交官说，这种运作方式是藐视联盟，还会引发巨大危机。

另一方面，华盛顿把注意力放在北京，也促使中国在欧洲官员与美国政界人士和智库的讨论中占据更突出位置。

北约集体开始更加关注中国，部分原因是为了保持与美国的相关性。北约领导人7月10日以最强烈的措辞批评北京。

北约32国领导人本周在华盛顿举行峰会后发布公报，指中国是俄罗斯对乌克兰战争的决定性赋能者，并介绍了中国给俄罗斯提供的军民两用物资，包括武器部件、设备和原材料。中国对此予以驳斥，称绝不会接受北约的无端指责。