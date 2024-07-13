消息：美国巨富马斯克向特朗普捐款

有消息指，不断加大力度批评美国总统拜登的亿万富豪马斯克，向一个为特朗普助选的超级政治行动委员会提供了捐款。

彭博社星期五（7月12日）引述多名消息人士的话说，马斯克向一个名为“美国政治行动委员会”（America PAC）的组织捐款。目前尚不清楚他的捐款数额，但知情人士形容金额“很大”。捐款意味着这位科技巨头的影响力日益强大。

马斯克说过自己喜欢远离政治，但经常利用X平台宣扬右倾观点并攻击民主党。

报道指美国政治行动委员会可以接受无限量捐款用于政治活动，其下一次公布捐款名单的日期为7月15日。马斯克没有回应路透社的置评请求，特朗普竞选团队拒绝对报道置评。

今年3月，特朗普与金主包括马斯克会面。谈到那次会面，马斯克在他拥有的社媒平台X说：“我要非常清楚地强调，我不会捐款给任何一位美国总统候选人。”

5月间，媒体消息称，如果特朗普再次当选总统，马斯克可能出任总统顾问一职，马斯克也否认了这个消息。

马斯克尚未表态支持任何一位总统候选人。

马斯克以2636亿美元（约3536亿新元）的净资产高居彭博亿万富豪指数榜首，是美国电动车特斯拉（Tesla）、太空探索技术公司（SpaceX）、社媒公司X的所有者。