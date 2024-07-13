逾2300万人观看拜登记者会 人数超越奥斯卡颁奖礼

美国总统拜登进行首场电视辩论后，他的高龄和心理健康状况等问题引发美国人的高度关注。拜登星期四（7月11日）晚上举行的记者会吸引超过2300万人收看，超过了2024年奥斯卡颁奖典礼的收看人数。

《纽约时报》报道，拜登在与共和党总统候选人特朗普进行的电视辩论表现太令人失望。11日在华盛顿举行的北约峰会闭幕后，拜登举行了近八个月来的第一场记者会，接受“重量级”媒体的现场提问，试图消除民主党内外对于他竞选连任的担忧。

市场调查公司尼尔森的数据显示，11日的记者会吸引超过2300万电视观众收看，约占拜登首场辩论的45%。拜登和特朗普电视辩论的观看人数为5130万；2024年奥斯卡颁奖典礼的观看人数约1950万。

拜登11日的记者会在主要电视网络播放，美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）和全国广播公司（NBC）都暂停看常规娱乐节目。

拜登将近一小时的记者会是今年以来除体育赛事外，收视率最高的电视转播节目之一。

在福克斯新闻，有570万人收看拜登的记者会，是所有电视网中人数最多的，占电视收视总人数的近四分之一。ABC为收视率最高的广播公司，吸引500万观众收看，可能是拜登记者会前播出的游戏节目Jeopardy引入。

另外，还有数百万人可能通过数码平台和社媒平台观看这场记者会，这些数据大部分没有被尼尔森收集。

相较于前几任美国总统，拜登很少单独举行记者会，这也是他在7月11日的记者会特别受关注的另一个原因。

尼尔森说，约五分之四的收看拜登记者会的观众为55岁或55岁以上；ABC吸引最多25至54岁的成年观众收看，这个年龄段是有线电视新闻广告商的主要受众群体。