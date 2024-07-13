菲律宾下令逮捕疑与中国犯罪集团有联系华裔市长

菲律宾参议院下令逮捕涉嫌与中国犯罪集团有联系的一名华裔市长。

路透社报道，主导这起案件调查的菲律宾参议员洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros）星期六（7月13日）说，向涉案的郭华萍（Alice Guo）发布逮捕令，是追究她的法律责任第一步。

郭华萍为吕宋岛丹辘省班班市（Bamban）市长，此前已因菲内政部提出的投诉被停职。

逮捕令由菲参议院议长于12日签署，并由参议院警卫执行。郭华萍之前以压力过大为由，连续两次缺席与中国犯罪集团有关的听证会，第二场听证会原定10日举行。

郭华萍的律师大卫说，郭华萍“遭受了大规模的网络欺凌和羞辱”，“身心情况都不好”，所以无法出席听证会。

大卫说：“她的情况好转后，就可以出席听证会。”

郭华萍早前在菲律宾参议院接受质询时，对自己的身世含糊其辞，引发她是中国间谍的疑云。菲律宾总统小马可斯下令调查她的公民身份。

今年3月，菲律宾当局对班班市的两家网络博彩公司展开突击搜查，发现两家公司的所在地宝福园区的注册人是郭华萍。那里实际上是一个网络诈骗园区，涉及人口贩运和非法拘留等不法活动。调查显示，郭华萍在宝福园区的合伙人包括林宝英和张瑞金，两人因涉及新加坡30亿新元洗钱案而被控，已被定罪和判处监禁。