哈马斯愿意放弃治理加沙 但拒解散武装单位

哈马斯政治局成员巴德兰表明，愿意放弃治理加沙，但哈马斯不会解散武装单位卡桑旅。

巴德兰星期五（7月12日）在卡塔尔首都多哈接受《纽约时报》访问时说：“首先，也是最重要的一点，我们希望加沙的巴勒斯坦人从这场战争中恢复过来。”

他续指，哈马斯将支持为加沙和约旦河西岸组建一个由独立人士领导的政府，并同外国官员合作重建加沙。条件是政府成员必须是民族主义者且可靠，并得到巴勒斯坦各派系，包括哈马斯和法塔赫的支持。

一名美国官员证实，哈马斯已向卡塔尔调解人表明愿意放弃治理加沙，让一支忠于约旦河西岸巴勒斯坦权力机构的安全部队接管。

但对以色列而言，无论哈马斯在加沙战后扮演什么角色，即便是不直接参与加沙的治理，都是不可接受的。以色列总理内坦亚胡誓言，务必要摧毁哈马斯的军事和治理能力。但专家指出，任何重建加沙的计划都必须获得哈马斯的同意。

政治分析员哈尔布（Jehad Harb）认为，巴德兰的言论表明，哈马斯希望扮演与黎巴嫩真主党类似的角色。这个由伊朗支持的武装团体在黎巴嫩仍占据政治主导地位。“他们意识到，如果是哈马斯掌权，重建将不会发生。所以他们想要一个看似独立的政府，但实际上是由他们通过军事力量控制的。”

随着战事持续，加沙的人道危机严重恶化。联合国近东巴勒斯坦难民救济工程处（UNRWA）主任专员拉扎里尼说，UNRWA只有足够资金继续运作到今年9月。他表明正努力不懈，希望恢复合作伙伴对UNRWA的信心。

由于以色列指控UNRWA多名职员是哈马斯成员，有些还参与了去年10月的袭击，导致一些国家冻结了对UNRWA的拨款。

联合国秘书长古特雷斯周五促请捐助者为UNRWA提供资金，并警告若没有UNRWA，巴勒斯坦人将失去关键生命线。