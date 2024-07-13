尼日利亚中部一学校建筑倒塌 22人死亡

尼日利亚中部高原州首府乔斯市一所学校的一栋两层高的建筑物倒塌，导致至少22人死亡、132人受伤。

倒塌的两层楼建筑属于乔斯北区布萨布吉社区（Busa Buji）的圣学院。高原州（Plateau state）应急管理机构负责人森迪·阿卜杜告诉记者，事发时间为星期五（7月12日）上午8时30分（新加坡时间下午3时30分），当时学生们正在参加考试。

据法新社记者在现场报道，高原州乔斯北区圣学院学校倒塌后，受困学生在废墟下呼救，慌乱的家长们四处寻找孩子。

受伤的15岁学生乌利亚·易卜拉欣（Wulliya Ibrahim）告诉法新社记者：“我走进教室不到五分钟，就听到了声音，后来，我就发现自己在这里……我们班上有很多学生，我们正在参加考试。”

现场附近居民奇卡·奥比奥哈（Chika Obioha）说：“每个人都在帮忙，看看我们能否救出更多人。”

法新社记者在乔斯的两家医院见到16个罹难者的遗体，所有人都穿着校服。

新华社引述高原州官员的声明说，截至12日晚，救援人员共从废墟中找到154人，其中22人死亡、132人受伤，六名伤者情况危急。

高原州州长凯莱布·穆特夫旺说，这一事件是该州的“悲剧和巨大损失”。

乔斯市北区这所学校的建筑物倒塌前，现场一带下了三天的大雨。（路透社）

路透社引述尼日利亚国家紧急事务管理局（NEMA）在脸书发布的公告说，仍有30人住院，并补充说救援工作已经结束，现场清理完毕。

目前还不清楚建筑物倒塌的原因，但居民说，那一带下了三天的大雨。

由于建筑标准执行不力、疏忽大意和材料质量低劣，这个非洲人口最多的国家时而发生建筑物倒塌事件。