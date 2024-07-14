以军袭击加沙南部酿90死 哈马斯否认指挥官遭击毙

哈马斯高层否认武装单位卡桑旅指挥官德伊夫在以色列对加沙南部的袭击中丧生。

路透社报道，哈马斯外交关系负责人哈利勒（Khalil al-Hayya）星期六（7月13日）告诉卡塔尔半岛电视台，德伊夫并未在以色列对汗尤尼斯的袭击中丧生。“我们要对（以色列总理内坦亚胡）说：德伊夫现在正在听你说话，并且在嘲笑你的谎言。”

当天早些时候，以色列对位处汗尤尼斯西部的人道主义地区马瓦西（Al-Mawasi）发动袭击，声称本次行动的目标是德伊夫和哈马斯高级指挥官萨拉马。

巴勒斯坦卫生官员说，对马瓦西的袭击至少造成90名巴勒斯坦人死亡，多达300人受伤，是几周来人员伤亡最惨重的一次。

哈马斯说，以色列声称自己的目标是哈马斯领导人是错误的，目的是为这次袭击辩解。

以军称袭击击中了一个军事驻地，但无法确认伤亡人数。以色列总理内坦亚胡过后在记者会上说，尚不清楚德伊夫和萨拉马是否在这次袭击中死亡。但他誓言，无论如何都将找出哈马斯的全部领导层人员，并表明通过加大对哈马斯的军事压力，达成以色列人质获释协议的可能性将会提高。

德伊夫曾七次在以色列暗杀行动中幸存，最近一次是在2021年。数十年来，他一直在以色列通缉名单之首，被认为对数十名以色列人在自杀式爆炸中丧生负有责任。哈马斯消息人士说，过去30多年来，德伊夫发展了哈马斯的地道网络和炸弹制造技术。

目前还不清楚以军这次袭击会对正在多哈和开罗进行的停火谈判产生什么影响。埃及媒体报道，开罗方面敦促以色列不要阻碍谈判。