集会现场响枪声 特朗普由特工护送匆忙离场

美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州参加竞选集会，因现场响起枪声，他在特勤局特工护送下匆匆离开舞台。

美国广播公司（ABC）报道，特朗普于当地时间星期六（7月13日）下午6时左右（新加坡时间14日早上6时左右），在集会的露天讲台发表演讲。讲话开始后不久，现场听到“砰”的一声巨响，并伴随一阵骚乱。

特朗普右耳有血迹

路透社发布的视频中，可以听到现场接连响起多道枪声，起初两声后，特朗普抬手摸了一下右耳，随后俯身躲在讲台后。特勤局人员也立即冲到台上拥向特朗普，等枪声平息一阵后，将他护送离场。下台时，特朗普右耳上有血迹，他朝台下挥舞拳头。

全副武装的安保人员随后上台展开工作。

特勤局正在对事件进行评估，尚未确认是否为实际枪击事件。

由特勤局人员准备护送离开讲台时，特朗普（左）对台下振臂握拳，右脸挂着两道血迹。（法新社）

白宫随后发表声明说，总统拜登已经收到关于这次事件的初步简报。

《华邮》：事件造成两人死亡

《华盛顿邮报》则引述巴特勒县地方检察官戈尔丁格（Richard Goldinger）报道，这次事件造成两人死亡，其中一人疑似为嫌犯。

参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）在社媒平台X发文谴责政治暴力：“今晚，所有美国人都很庆幸，在一场和平集会遭到卑鄙袭击后，前总统特朗普似乎并无大碍。暴力在我们的政治中没有立足之地。我们感谢特勤局和其他执法部门的迅速工作。”

集会现场响起疑似枪击巨响后，特勤局人员立刻冲上讲台，将特朗普压倒在地以作保护，全副武装的安全人员在台上持枪审视现场。（法新社）

马斯克发文挺特朗普

电动汽车巨头特斯拉创始人马斯克在X发文力挺特朗普：“我全力支持特朗普，希望他尽快恢复。”

特朗普的竞选团队发言人说，特朗普很安全，正在当地一家医疗机构接受检查，他感谢执法人员和急救人员在这起令人发指的事件中，迅速采取了行动。

路透社报道称，会场已经停止使用，现场座椅倒在地上，讲台周围拉起黄色警戒线。视频画面显示，一架直升机在会场上空飞行，执法人员在现场行动。

（视频来源：路透社Eyepress）