特朗普集会发生枪击 枪手被击毙

美国前总统特朗普的集会现场发生枪击事件，特勤局击毙一名枪手。现场观众一人死亡、两人受伤。

美国广播公司（ABC）报道，当地时间星期六（7月13日）晚上6时左右（新加坡时间14日早上6时左右），特朗普在宾夕法尼亚州的竞选集会上发表演讲，但不久后因现场响起枪声而中断。

由特勤局人员准备护送离开讲台时，特朗普（左）对台下振臂挥拳，右脸挂着两道血迹。（法新社）

特朗普：我的右耳被子弹击穿

特勤局人员立刻冲上讲台将特朗普压倒在地以作保护，随后护送他离开现场。他走下讲台时向人群挥舞拳头，右耳可以看到血迹。特朗普后来在自己的社媒平台上发文说：“我的右耳上部被子弹击穿，大量出血。”

观众一死一重伤

巴特勒县地方检察官戈尔丁格告诉ABC，一名枪手已被击毙，另有一名观众确认死亡，还有一名观众伤势严重。

戈尔丁格说：“我不知道他（枪手）是如何到达现场的，但他是在会场外（开枪）。我们必须弄清楚他是如何到达那里的。”

案件列为企图刺杀

了解情况的官员对ABC说，当局已将此事作为企图刺杀调查。子弹显然是从安全区外发射的。

特勤局晚些时候通报称已击毙枪手，通讯主管古格里尔米（Anthony Guglielmi）表明：”美国特勤局迅速采取保护措施，前总统目前安全，正在接受评估。现场一名观众死亡，两名观众受重伤。目前事件正在调查中，特勤局已正式通知联邦调查局（FBI）。”

特朗普仍在医院

特朗普竞选团队发言人事后表明，特朗普很安全，在当地一家医疗机构接受检查。他目前仍在医院，他的儿子小唐纳德说，他们已经通过电话，父亲的精神状态良好，仍在接受观察，他永远不会停止竞选。

参议员麦考米克（Dave McCormick）告诉ABC，他当时就在集会的前排，听到了七八声枪响，人群开始恐慌，每个人都倒在了地上。