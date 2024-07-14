拜登谴责特朗普集会枪击事件：不能宽恕这种政治暴力

美国总统拜登就前总统特朗普集会现场发生枪击一事召开紧急记者会，对事件表示强烈谴责。

法新社报道，拜登星期六（7月13日）在特拉华州举行紧急记者会时说：“美国容不下这种暴力。这是病态的，令人发指。这是我们必须团结这个国家的原因之一……我们不能这样，我们不能宽恕这种行为。”

他表明：“在美国，像这样的政治暴力或暴力行为是闻所未闻的，这是不合适的。每个人都必须谴责它。”白宫方面晚些时候说，拜登已与特朗普通话。

当天早些时候，特朗普在宾夕法尼亚州的竞选集会上发表演讲，但因发生枪击而被迫中断。特朗普在特勤局人员护送下匆忙离场，在当地一家医疗机构接受观察。

特朗普没有大碍，但现场一名观众死亡，还有一名枪手被击毙。美国特勤局说，还有两名观众受重伤。

副总统哈里斯说：“我们正在为他（特朗普）、他的家人，以及所有在这起毫无意义的枪击事件中受伤和受到影响的人祈祷。”

民主党前总统奥巴马也在一份声明中说，美国的民主制度中绝对没有政治暴力的容身之地。“虽然还不知道究竟发生了什么，但我们都应该为前总统特朗普没有受到严重伤害而感到宽慰，并利用这一时刻再次承诺，在我们的政治中保持文明和尊重。”

共和党前总统小布什也谴责了这起“卑鄙”的袭击事件。

多国政要 发文谴责政治暴力

英国首相斯塔默在X发文说：“任何形式的政治暴力在我们的社会都没有立足之地，我对此次袭击的所有受害者表示哀悼。”

日本首相岸田文雄表明，必须坚决反对任何形式的挑战民主的暴力行为，他祈祷特朗普早日康复。

与特朗普关系良好的匈牙利总理欧尔班在X发文称：“在这黑暗的时刻，我与特朗普总统同在，并为他祈祷。”

以色列总理内坦亚胡星期天（14日）说，他对特朗普在竞选集会上遭到袭击感到震惊。他和妻子为特朗普的安全祈祷，希望他早日康复。