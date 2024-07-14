特朗普集会枪击案目击者：看到枪手在15米远处爬上屋顶

美国前总统特朗普星期六（7月13日）在竞选集会上因枪击受伤，目击者说曾看到枪手爬上屋顶，并试图通知警察。

英国广播公司（BBC）发布的视频显示，名叫格雷格（Greg）的男性目击者对记者描述事发前现场情况时说：“我们注意到那个家伙在爬，像熊一样（bear crawling）爬上了我们旁边的楼顶，离我们只有50英尺（约15米）远。”

他说：“我们站在那里，指着那个爬上屋顶的人。……我们可以清楚地看到他拿着一把步枪。”

目击者声称通知警察

这名目击者说，他们通知了附近的警察，但警察“不知道发生了什么”。

这场集会在宾夕法尼亚州巴特勒县的一处农场举行，现场是露天环境，周围有谷仓。

“我在想：‘为什么特朗普还在讲话？他们为什么不把他拉下台？’我站在那里指着他两三分钟，特勤局的人在谷仓顶上看着我们，我指着那个屋顶，就这样站在那里。然后就是五声枪响。”

CNN分析师：目击者证词出现许多“严重问题”

美国有线电视新闻网（CNN）引述这则报道，并称无法独立核实这名目击者提供的描述。CNN首席执法和情报分析师米勒（John Miller）则指出，目击者证词出现了许多“严重问题”。

“对于谁知道什么、如何传达、谁决定采取或不采取什么行动，都将进行异常详细的调查。”

当天晚些时候，美国众议院监督委员会邀请美国特勤局局长切特尔（Kimberly Cheatle）于7月22日就此事作证。

委员会在社交媒体上发表声明说：“美国人要求暗杀特朗普总统未遂事件有个说法。”