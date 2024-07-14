内罗毕发现至少六具女性碎尸 肯尼亚警方誓彻查

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发布 / 2024年7月14日 12:40 PM
当地时间星期五（7月12日），肯尼亚警方在首都内罗毕一处贫民窟的垃圾场发现六具裹在麻袋里的女性碎尸。大批民众在现场围观。（法新社）
当地时间星期五（7月12日），肯尼亚警方在首都内罗毕一处贫民窟的垃圾场发现六具裹在麻袋里的女性碎尸。大批民众在现场围观。（法新社）

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过去两天，肯尼亚警方在首都内罗毕发现多名遭肢解的女性受害者遗体，震惊全国。

英国《卫报》报道，肯尼亚警方星期五（7月12日）在内罗毕穆库鲁（Mukuru）贫民窟的垃圾场发现至少六具遭肢解的女尸，尸块都装在麻袋里。继续搜索后，刑警星期六（13日）又在废弃的采石场中挖出五个袋子，其中三个装有女性尸块，包括被砍断的双腿，以及两副躯干。

肯尼亚刑事调查局星期六发布声明说：“我们向公众保证，我们将进行彻底的调查，并将摸查广泛领域，包括但不限于邪教分子的可能活动，以及连环杀人案。”

去年，肯尼亚印度洋海岸附近的一片森林中惊现乱葬坑，里面埋葬着数百具末日教派信徒的尸体，这是世界上最严重的邪教屠杀事件之一。

警方星期五报告称，在穆库鲁发现了至少六具女性尸体，但警察监督机构则称发现了九具尸体，其中七具为女性。

当地媒体报道说，内罗毕的气氛一直很紧张，警方曾向空中鸣枪，试图驱散愤怒的人群。独立警察监督局（Ipoa）说，侦探和法医专家在进入现场时，曾遭到情绪激动的公众阻挠。

Ipoa星期五说，正在调查警方是否参与了这起骇人听闻的事件。它指出，尸体用袋子包裹，用尼龙绳固定，有明显的酷刑和肢解痕迹，而垃圾场距离警察局不到100米。

上个月，内罗毕爆发反政府示威，数十人被杀。有指控称，部分抗议者在示威活动后失踪，遭到绑架。人权组织指责执法人员过度使用武力并绑架抗议者，因此肯尼亚执法部门目前也受到审查。Ipoa也在对此展开调查，但没有将失踪者与抛尸事件并案。

总统鲁托星期六说，任何肯尼亚人都没有理由失去生命。“我们是一个以法治为指导的民主国家。在内罗毕和肯尼亚其他任何地方参与神秘谋杀的人，都将被追究责任。”

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