内罗毕发现至少六具女性碎尸 肯尼亚警方誓彻查

过去两天，肯尼亚警方在首都内罗毕发现多名遭肢解的女性受害者遗体，震惊全国。

英国《卫报》报道，肯尼亚警方星期五（7月12日）在内罗毕穆库鲁（Mukuru）贫民窟的垃圾场发现至少六具遭肢解的女尸，尸块都装在麻袋里。继续搜索后，刑警星期六（13日）又在废弃的采石场中挖出五个袋子，其中三个装有女性尸块，包括被砍断的双腿，以及两副躯干。

肯尼亚刑事调查局星期六发布声明说：“我们向公众保证，我们将进行彻底的调查，并将摸查广泛领域，包括但不限于邪教分子的可能活动，以及连环杀人案。”

去年，肯尼亚印度洋海岸附近的一片森林中惊现乱葬坑，里面埋葬着数百具末日教派信徒的尸体，这是世界上最严重的邪教屠杀事件之一。

警方星期五报告称，在穆库鲁发现了至少六具女性尸体，但警察监督机构则称发现了九具尸体，其中七具为女性。

当地媒体报道说，内罗毕的气氛一直很紧张，警方曾向空中鸣枪，试图驱散愤怒的人群。独立警察监督局（Ipoa）说，侦探和法医专家在进入现场时，曾遭到情绪激动的公众阻挠。

Ipoa星期五说，正在调查警方是否参与了这起骇人听闻的事件。它指出，尸体用袋子包裹，用尼龙绳固定，有明显的酷刑和肢解痕迹，而垃圾场距离警察局不到100米。

上个月，内罗毕爆发反政府示威，数十人被杀。有指控称，部分抗议者在示威活动后失踪，遭到绑架。人权组织指责执法人员过度使用武力并绑架抗议者，因此肯尼亚执法部门目前也受到审查。Ipoa也在对此展开调查，但没有将失踪者与抛尸事件并案。

总统鲁托星期六说，任何肯尼亚人都没有理由失去生命。“我们是一个以法治为指导的民主国家。在内罗毕和肯尼亚其他任何地方参与神秘谋杀的人，都将被追究责任。”