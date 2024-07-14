FBI认定特朗普集会枪击案为刺杀未遂 枪手身份接近确认

美国联邦调查局将前总统特朗普竞选集会枪击案定性为刺杀未遂，已接近确认枪手身份，但尚不清楚枪手动机。

路透社报道，联邦调查局匹兹堡外地办事处特别探员罗杰克（Kevin Rojek）星期六（7月13日）在记者会上说，联邦调查局已经接近确认枪手身份，但还不明确；枪手的作案动机也不清楚。

当天早些时候，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒县参加竞选集会，其间遭枪击打伤右耳。他在特工护送下迅速离场，在当地医院接受检查后，现已离开巴特勒县。

现场观众一人丧生、两人身受重伤，枪手遭特勤局当场击毙。宾夕法尼亚州警局的比文斯（George Bivens）中校说，死者和两名伤者都是成年男子。枪声是分散的，并不是只打在人群中的一个地方。

当局随后在巴特勒举行记者会。罗杰克说：“今晚发生了一起针对前总统特朗普的刺杀未遂事件。这（集会所在地）仍然是一个活跃的犯罪现场。”

不过，联邦调查局和宾夕法尼亚警方调查认为，目前不存在其他威胁。

FBI特别探员：枪手能连开数枪令人惊讶

罗杰克也说，枪手能在集会期间连开数枪令人惊讶。有记者问，执法部门是否在枪手开枪时才知道对方在屋顶上，他说：“这是目前的评估。”

“我们仍在研究特勤局的安保措施，以及可能发生的情况。”

他补充称，当局将对具体案发情况、枪手如何进入现场、携带武器类型等进行长期调查，需要数天、数周甚至数月的时间。