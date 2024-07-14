FBI：特朗普集会枪手为20岁宾夕法尼亚男子

美国联邦调查局说，涉嫌刺杀前总统特朗普未遂的枪手是一名20岁男子，来自宾夕法尼亚州。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国联邦调查局星期天（7月14日）发布声明说，特朗普竞选集会枪击案涉案人名为托马斯·马修·克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks），20岁，来自宾夕法尼亚州比兹堡市郊村镇贝瑟尔公园（Bethel Park）。

声明称，调查目前还在积极进行，当局鼓励知情者致电提供有关线索。

联邦调查局早些时候说，枪手身份已经接近确认，但作案动机还不明朗。

另据《华盛顿邮报》报道，根据宾夕法尼亚州的选民注册记录，克鲁克斯是一名注册共和党人。一名不愿透露姓名的美国官员在讨论调查的初步阶段时说，枪手使用一支AR-15式半自动步枪实施袭击。

当地时间星期六（13日），特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒参加竞选集会，但在演讲开始后不久遭遇枪击，右耳受伤。枪手被特勤局人员当场击毙，现场观众一人死亡、两人受重伤。

特朗普确认没有大碍后离开了宾夕法尼亚，他的私人飞机已于星期天凌晨降落在新泽西州。他将按计划于星期一在威斯康星州密尔沃基参加共和党全国代表大会。

特朗普竞选团队负责人怀尔斯（Susie Wiles）和拉西维塔（Chris LaCivita）在新发出的一份内部通知中说，他们对这次袭击仍然感到震惊，希望它能让团队乃至整个国家团结起来，必须重申对国家安全与和平的承诺。

两人表明，共和党全国代表大会将按计划在密尔沃基召开。“我们将在那里提名我们的总统（特朗普），让他成为我们党勇敢无畏的（总统候选人）提名人。”

两人也写道：“在悲剧和恐怖发生的时刻，我们必须坚定地完成使命，让特朗普总统再次当选。”