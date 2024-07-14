世界各地领导人谴责特朗普集会枪击事件

世界各地领导人谴责星期六（7月13日）晚上发生在宾夕法尼亚州集会上针对美国前总统特朗普的袭击，谴责政治暴力，并祝愿他早日康复。

路透社报道，联合国秘书长古特雷斯的发言人谴责了这次枪击事件，称其为“政治暴力行为”。

日本首相岸田文雄说：“我们必须坚决反对任何挑战民主的暴力行为。”

英国首相斯塔默说，他对集会上令人震惊的场面感到“震惊”。“任何形式的政治暴力在我们的社会中都是没有立足之地的，我的心与这次袭击的所有受害者同在。”

乌克兰总统泽连斯基说，这种暴力行为“毫无道理”，他很高兴特朗普平安无事，并祝他早日康复。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，枪击事件“令人担忧和不安”。

加拿大总理特鲁多说，枪击事件让他“感到恶心”。“政治暴力永远不可接受。”

埃及、泰国、台湾、韩国、新西兰、意大利、瑞典、荷兰和菲律宾的领导人也发表了类似言论。

法国总统马克龙说：“这是我们民主国家的悲剧。法国和美国人民一样感到震惊和愤慨。”

德国总理朔尔茨说：“对特朗普的袭击是卑鄙的。我祝愿他早日康复。我的心也与那些受到袭击影响的人们同在。这种暴力行为威胁着民主。”

德国外长贝尔伯克将特朗普遭枪击形容为美国民主的黑暗时刻。她说：“在民主国家，选举结果取决于选票，而不是武器。在美国民主的黑暗时刻，我的心与袭击的受害者同在。我祝愿特朗普和其他受伤者早日康复。”

特朗普星期六在宾夕法尼亚州巴特勒参加竞选集会时，在演讲开始后不久遭遇枪击，右耳受伤。枪手被特勤局人员当场击毙，现场观众一人死亡、两人受重伤。

特朗普确认没有大碍后离开了宾夕法尼亚，他的私人飞机已降落在新泽西州。他将按计划于星期一（15日）在威斯康星州密尔沃基参加共和党全国代表大会。