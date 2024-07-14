以军袭击不断 哈马斯称将退出停火谈判

哈马斯官员星期天（7月14日）说，在以色列袭击哈马斯指挥官德伊夫后，他们将退出加沙停火谈判。另一名哈马斯人士称，尽管遭到袭击，但德伊夫“安然无恙”。

法新社报道，这名官员透露，德伊夫目前一切都好，正在监督哈马斯军事部门的行动。以色列星期六（13日）对加沙南部的一个流离失所者营地进行大规模轰炸，称这是为了杀死德伊夫。

另一名哈马斯高级官员说，哈马斯退出停火谈判是因为以色列的“大屠杀”和以色列在谈判中的态度。

加沙地带卫生部说，在对人道主义地区马瓦西的袭击中，至少有92人丧生，其中一半以上是妇女和儿童，300人受伤。

哈马斯官员说，哈马斯驻卡塔尔政治负责人哈尼亚向国际调解人告知：“由于占领方（以色列）缺乏严肃性、不断拖延和阻挠以及对手无寸铁的平民的持续屠杀，我们决定停止谈判。”

卡塔尔、美国和埃及几个月来一直试图调解以停止加沙地带的战争，但未能成功。

哈马斯的退出导致谈判陷入停顿，不过该官员引述哈尼亚的话说，哈马斯“准备在占领政府（以色列）表现出达成停火协议和囚犯交换协议的认真态度时恢复谈判”。

一名匿名的以色列安全消息人士星期六说，对马瓦西的袭击表明，以色列“将继续针对哈马斯高级领导人”，即使他们“正在寻求人质协议谈判”。