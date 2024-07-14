以军袭击不断 哈马斯称将退出停火谈判

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发布 / 2024年7月14日 8:27 PM
7月14日，一名男子在加沙地带南部汗尤尼斯的马瓦西流离失所者营地查看前一天遭到以色列轰炸的受损帐篷。（法新社）
7月14日，一名男子在加沙地带南部汗尤尼斯的马瓦西流离失所者营地查看前一天遭到以色列轰炸的受损帐篷。（法新社）

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哈马斯官员星期天（7月14日）说，在以色列袭击哈马斯指挥官德伊夫后，他们将退出加沙停火谈判。另一名哈马斯人士称，尽管遭到袭击，但德伊夫“安然无恙”。

法新社报道，这名官员透露，德伊夫目前一切都好，正在监督哈马斯军事部门的行动。以色列星期六（13日）对加沙南部的一个流离失所者营地进行大规模轰炸，称这是为了杀死德伊夫。

另一名哈马斯高级官员说，哈马斯退出停火谈判是因为以色列的“大屠杀”和以色列在谈判中的态度。

加沙地带卫生部说，在对人道主义地区马瓦西的袭击中，至少有92人丧生，其中一半以上是妇女和儿童，300人受伤。

哈马斯官员说，哈马斯驻卡塔尔政治负责人哈尼亚向国际调解人告知：“由于占领方（以色列）缺乏严肃性、不断拖延和阻挠以及对手无寸铁的平民的持续屠杀，我们决定停止谈判。”

卡塔尔、美国和埃及几个月来一直试图调解以停止加沙地带的战争，但未能成功。

哈马斯的退出导致谈判陷入停顿，不过该官员引述哈尼亚的话说，哈马斯“准备在占领政府（以色列）表现出达成停火协议和囚犯交换协议的认真态度时恢复谈判”。

一名匿名的以色列安全消息人士星期六说，对马瓦西的袭击表明，以色列“将继续针对哈马斯高级领导人”，即使他们“正在寻求人质协议谈判”。

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