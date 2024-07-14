暗杀特朗普枪手为注册共和党员

美国联邦调查局确认，20岁的克鲁克斯是星期六（7月13日）在竞选集会上企图暗杀特朗普的嫌疑人。警方披露了更多有关他的信息。

路透社报道，州选民记录显示，克鲁克斯是一名注册共和党员。今年将是克鲁克斯第一次达到可以参与美国总统大选投票的年龄。

根据2021年联邦选举委员会的文件，克鲁克斯17岁时曾向ActBlue捐赠了15美元，这是一个为左翼和民主党政客筹集资金的政治行动委员会。这笔捐款专门用于旨在动员民主党人投票的“进步投票率项目”组织。

克鲁克斯的父亲马修现年53岁，他告诉CNN，他正在试图弄清楚发生了什么，并会在与执法部门交谈后再谈论他的儿子。

克鲁克斯在宾夕法尼亚州巴特勒的竞选集会上向特朗普发表演讲的舞台开枪，几秒钟后他被特勤局击毙。特朗普并无大碍。

执法官员星期六说，克鲁克斯在枪击现场没有携带任何身份证明，必须使用其他方法证实他的身份。

联邦调查局特工罗杰克在新闻发布会上说：“我们正在查看照片，对他进行DNA检测并获得生物特征确认。”

《今日美国》报道称，数十辆执法车辆停在克鲁克斯选民登记记录上所列地址的住宅外。据《今日美国》报道，酒精、烟草、火器和爆炸物管理局的特工已到达现场，拆弹小组也已抵达住宅。