枪手车内有爆炸物 FBI往国内恐怖主义和暗杀方向调查　　

美国联邦调查局（FBI）高级官员说，发生在前总统特朗普竞选集会的枪击事件，可能是国内恐怖主义袭击或未遂暗杀行动，FBI特工正往这两个方向调查。

《纽约时报》报道，FBI官员星期天（7月14日）说，没有任何迹象表明20岁枪手克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）涉及任何更大的阴谋，FBI的首要任务是确定他的动机。

13日发生在宾夕法尼亚州的这起事件导致一名集会男子死亡，特朗普受伤，另有两人重伤。枪手被特勤局狙击手击毙。

特朗普在社媒平台说，一颗子弹射穿了他的右耳。特朗普在数小时后飞到新泽西州时能够自己走下飞机。

FBI没有发现枪手有精神健康问题的证据，并在枪手的车中找到一台手机、一把步枪和一个可能的“初级”爆炸装置，已被送往FBI位于弗吉尼亚州的实验室。枪手的家人正在配合调查。

特朗普说，他将到威斯康星州密尔沃基市出席共和党全国代表大会，并誓言要“与邪恶顽强对抗”。

星期天下午，拜登总统在白宫向全国发表简短讲话，称这次暗杀企图“违背了我们作为一个国家所代表的一切。这不符合我们的国家形象。这不符合美国精神。我们不能允许这种事情发生”。

拜登说，他已下令进行国家安全审查，并承诺将向美国人民公布审查结果。他已指示特勤局审查共和党全国代表大会的安全安排，并承诺特勤局将为特朗普提供“一切必要的资源、能力和保护措施，以确保他继续获得保护”。

拜登说：“我们必须团结起来，全国团结在一起。”