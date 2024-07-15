共和党大会无具体威胁 已指定为“国家安全特别活动”

美国前总统特朗普在枪击事件发生后，仍决定到威斯康星州密尔沃基市出席共和党全国代表大会。联邦调查局（FBI）说，共和党全国代表大会没有面对任何具体威胁。

英国广播公司（BBC）报道，为期四天的共和党全国代表大会星期一（7月15日）开始在密尔沃基市举行。

FBI密尔沃基外勤办公室主任亨斯勒14日说，共和党大会及与会人员没有面对任何明确、具体的威胁。

亨斯勒说，特朗普遭遇枪击后，在社交媒体平台关于这起事件的讨论有上升趋势，FBI会密切监督社媒平台讨论是否趋向于犯罪活动信息。

美国特勤局对于调查工作三缄其口。记者们就即将举行的共和党全国代表大会的安全问题提出一连串问题，其中一名记者问：“为什么前总统特朗普、他的家人和大会参与者对美国特勤局有信心？”

特勤局发言人说，共和党全国代表大会已被指定为“国家特别安全活动”，这次活动“是政府指定的任何活动中安全级别最高的”。

《纽约时报》报道，FBI高级官员说，发生在前总统特朗普竞选集会的枪击事件，可能是国内恐怖主义袭击或未遂暗杀行动，FBI特工正往这两个方向调查。

共和党全国代表大会7月15日至18日在威斯康星州密尔沃基市举行，特朗普将在大会上获正式提名为共和党总统候选人。