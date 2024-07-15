拜登在椭圆形办公室敦促美国人民“冷静下来”

美国前总统特朗普险些遇刺后，美国总统拜登呼吁全国人民为政治气氛降温，“冷静下来”，并谨记彼此是左右邻居。

路透社报道，拜登在星期天（7月14日）晚上（新加坡时间15日早上）黄金时段，在椭圆形办公室发表了不到七分钟的正式讲话。

拜登说，特朗普13日遭遇的枪击事件“提醒我们所有人都要退一步”，并庆幸特朗普没有受重伤。

拜登说：“我们决不能让这种暴力行为正常化。我们国家的政治言论已变得非常激烈。大家是时候冷静下来了。我们都有责任这么做。”

这是拜登自2021年上任以来，第三次在椭圆形办公室对美国人至关重要的问题发表正式讲话。14日早前的报道说，拜登将在15日接受全国广播公司（NBC）新闻访问。

在特朗普枪击事件发生几个小时后，拜登竞选团队撤下了电视广告和暂停其他政治宣传，包括强调特朗普向色情片女星支付封口费，被纽约州法院判处重罪的竞选宣传。一些共和党人将特朗普遭枪击归咎于拜登对特朗普的批评，但没有提供任何证据。

特朗普13日在摇摆州宾夕法尼亚州出席竞选集会时遭枪击，右耳受伤。这起事件造成一名参与集会的50岁男子死亡，另有两人重伤。20岁枪手被特勤局狙击手击毙。特朗普数小时后飞到新泽西州时能够自己走下飞机。

特朗普过后仍决定到威斯康星州出席共和党全国代表大会，并誓言要“与邪恶顽强对抗”。联邦调查局（FBI）说，共和党全国代表大会没有面对任何具体威胁。

共和党全国代表大会7月15日至18日在威斯康星州密尔沃基市举行，特朗普将在大会上获正式提名为共和党总统候选人。