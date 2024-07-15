美共和党试图将煽动激烈政治言论归咎于民主党

在美国前总统特朗普险遭暗杀后的几个小时内，他的许多支持者开始将这起枪击事件归咎于民主党，试图在美国政治暴力案件达到历史新高之际，反指民主党才是煽动美国激烈政治言论的始作俑者。

路透社报道，从共和党建制派到极右翼阴谋论者都发出一致的信息，指总统拜登和其他民主党领袖将特朗普描述为对民主构成严重威胁的独裁者，最终导致7月13日的枪击事件。

支持特朗普网站“爱国者胜”（Patriots.Win）的一名用户说：“别以为这是暗杀特朗普的最后一次尝试。深层政府（Deep State，又称暗黑帝国）真的走投无路了。”

另一名“爱国者胜”用户写道：“需要采取近乎戒严的措施才能让我们国家恢复正常。”还有一名用户呼吁联邦政府进行肃清，“有我们就没有他们”。

特朗普的共和党支持者甚至明确提到拜登7月8日在与民主党金主会面时发表的讲话。根据拜登竞选团队发给记者的活动记录，拜登当时告诉捐款者：“我只有一​​项任务，那就是击败特朗普。别再讨论那场辩论，现在我们必须把特朗普放在靶心。过去10天，他（特朗普）除了开高尔夫球车四处转悠，什么也没做。”

路易斯安那州共和党众议员斯卡利塞（Steve Scalise）在X平台说：“数周来，民主党领袖一直在煽动荒谬的歇斯底里的情绪，认为特朗普再次当选将是美国民主的终结。”

斯卡利塞说：“我们过去清楚看到极左疯子如何把暴力言论付诸于行动。这种煽动言论必须停止。”其他共和党立法者也发表相同言论。

然而，路透社对2021年至2023年200多起出于政治动机的暴力事件进行的分析，却呈现出不同的结果。路透社的分析显示，200多起致命政治暴力事件，更多是美国右翼而不是左翼所引发的。

研究政治暴力的美国大学公共传播助理教授布拉多克（Kurt Braddock）说，拜登批评特朗普是国家威胁，与支持特朗普的右翼人士发表的暴力言论是不相同的。

他说：“将两者相提并论是错误对等，等同谬误。“