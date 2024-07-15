TikTok预计到2030年 韩流支出将达到1430亿美元

根据短视频平台TikTok和市场研究机构凯度（Kantar）发布的最新研究报告，到2030年，全球在韩流方面的支出预计将增加近一倍，达到1430亿美元（约1920亿新元）。

彭博社报道，社交平台进一步放大了韩流内容的流行度，用户在社交平台表达了对韩剧、韩流音乐、韩国美食和韩国化妆品的喜爱。

最初以年轻人随着流行歌曲跳舞的短片而人气飙升的TikTok，如今已成为韩流粉丝的在线聚会场所。近年来，这一范围还扩大到韩国文化和韩国传统。

韩流（韩语称hallyu）是一个涵盖韩国文化出口的统称。报告指韩流的市场规模估计为760亿美元，而围绕韩国文化的病毒式传播内容应该能够吸引美国和东南亚等主要市场的更多受众，从而推动其市场规模的增长。

如果所有感兴趣的潜在消费者都开始购买韩国消费品、服务和娱乐，到2030年韩流的总体支出可能高达1980亿美元。

与北亚最初的重量级文化出口国日本相比，韩流的产出仍然相对较小，但社交媒体正在帮助缩小两者的差距。

中国字节跳动旗下TikTok的内容越来越多地涉及韩国美食和韩剧等主题，推动了网络互动、表情包和实现产品销售。

举例说，美国说唱歌手Cardi B在TikTok视频中评论了韩国火辣鸡肉炒面（Buldak，又称火鸡面），积累了近4000万次观看量，韩国火辣鸡肉炒面的销量飙升，推动了韩国三养食品株式会社 （Samyang Foods Co）的股价在今年创下历史新高。

韩国以出口实物商品闻名，包括半导体、汽车和家电等，这些商品在韩国经济方面仍占主导地位。而韩流的不断扩大产生连锁反应，有望增强韩国及其品牌难以量化的软实力。别的不说，韩国流行音乐和网络漫画等创意领域已经培养出新一代的千万富豪。

在韩国，TikTok的受众与YouTube和Instagram相比仍相形见绌。尽管TikTok在国际上传播韩流方面具有巨大影响力，当地用户还是倾向于使用其他社交平台。但在美国和东南亚，研究发现，约80%的用户通过TikTok了解了韩流。

TikTok韩国全球业务解决方案总经理Hyunho Son说：“如果你看韩国内容在全球流行趋势中的成功故事，就会发现它们往往是由东南亚创作者的次要内容引发的。这表明东南亚市场正在成为韩流内容在全球流行趋势中的门户和枢纽。”