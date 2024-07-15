尼泊尔共产党主席奥利 第四次出任总理

尼泊尔共产党（联合马列）主席、前总理奥利于星期一（7月15日）宣誓就任新一届联合政府总理。

法新社报道，尼泊尔总统府发声明称，总统鲍德尔（Ram Chandra Poudel）已根据尼宪法相关条款任命奥利为新总理。尼总统新闻顾问基兰·波卡雷尔则说，奥利（Khadga Prasad Sharma Oli）和一些部长将于星期一上午宣誓就职。

72岁的奥利是议会第二大党尼泊尔共产党（联合马列）的领导人，这也是他继2021年短暂连任后，第四次出任总理一职。

尼泊尔是一个人口约3000万的喜马拉雅共和国，被印度和中国两个大国围绕。此前，奥利在两大国之间始终保持着微妙的外交平衡，与印度维持友好关系，也向北京示好，以减少尼泊尔对新德里的依赖。

7月1日，尼共（联合马列）与最大反对党尼泊尔大会党达成协议，同意联手组建新联合政府，奥利承诺与尼泊尔大会党主席德乌帕（Sher Bahadur Deuba）轮流担任总理直至2027年举行大选。尼共（联合马列）随后于3日宣布退出总理普拉昌达领导的联合政府，并宣布撤销对联合政府的支持。

按照尼泊尔宪法规定，普拉昌达政府须在30日内重新赢得众议院信任投票。12日下午，普拉昌达未能赢得众议院信任投票，丧失继续执政资格。