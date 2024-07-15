英国研究：益虫较害虫更易受空气污染危害

英国雷丁大学一个团队近日在《自然·通讯》杂志发表研究说，空气污染对蜜蜂和其他有益昆虫的危害远大于对农业害虫的危害。这一发现对农业和粮食安全具有重要意义。

新华社报道，研究人员分析了120篇科学论文的数据，以了解19个国家的40种昆虫对臭氧、氮氧化物、二氧化硫和颗粒物等空气污染物的反应。研究重点关注空气污染如何影响昆虫行为，包括进食、生长、生存、繁殖，以及寻找食物来源的能力。在所有这些因素中，昆虫寻找食物的能力受空气污染影响最严重，平均下降了约三分之一。

研究发现，包括蜜蜂、一些蛾类和蝴蝶在内的传粉昆虫在暴露于较高浓度的空气污染后，觅食效率下降了39%；相比之下，啃食植物的蚜虫和其他害虫则没有受到显著影响。

上述空气污染物中，臭氧对有益昆虫的危害尤其严重，使它们在生态系统中繁衍生息和发挥作用的能力降低了35%。即使低于当前空气质量标准的臭氧水平也会造成严重损害。此外，氮氧化物也严重损害了有益昆虫。

研究认为，许多有益昆虫利用空气中的化学信号来定位花朵、寻找配偶或觅食。空气污染物会以化学方式干扰昆虫的探测能力，从根本上破坏其感知范围。相比之下，许多害虫更多地依赖直接接触或视觉线索，这使得它们不太容易受空气污染对空气中化学信号干扰的影响。

研究人员指出，空气污染对一部分于人类有益昆虫的威胁被低估，若不降低空气污染水平，它们将面临数量进一步减少等威胁。

研究警告说，昆虫种群数量在全球范围内已在下降，即使是中等水平的空气污染也在损害有益昆虫，这意味着各国需要更严格的空气质量法规来保护这些自然界“最辛勤的工作者”。