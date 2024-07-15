佛州法官驳回特朗普机密文件案

美国佛州一联邦法官星期一（7月15日）驳回一起指控前总统特朗普“不当处理机密文件”的刑事案件，这对正在寻求连任的特朗普而言，是一次重大的法律胜利。

综合法新社和路透社报道，负责审理机密文件案的佛罗里达州联邦地区法院法官坎农（Aileen Cannon）裁定，由美国司法部委任的特别检察官史密斯（Jack Smith）是被“非法任命的”，因此无权提起诉讼。

坎农在裁决书中写到，前总统特朗普驳回史密斯起诉的动议被批准，“替代起诉书被撤销，因为特别顾问史密斯的任命违反了美国宪法的任命条款”。

这是特朗普取得的又一次重大法律胜利。此前，美国最高法院于7月1日裁定，往届总统在任期间采取的某些行动享有起诉豁免权。这意味着11月总统大选前，法庭可能不会对特朗普密谋推翻选举案作出审判。

特朗普随后在Truth Social平台上称，所有针对他的诉讼案件都应撤销。“撤销佛州的非法起诉应该只是第一步，接下来将迅速撤销所有猎巫行动。”

佛州法官坎农是特朗普担任总统时任命的联邦地区法院法官。图为坎农2020年7月线上出席参议院司法委员会的提名听证会。（路透社）

特朗普被控在2021年1月离开白宫后仍非法持有大量机密文件，包括绝密国家安全资料，并妨碍联邦调查局确认和收回这些文件，特朗普对40项指控均不认罪。

今年3月，坎农曾驳回特朗普要求撤销机密文件案的指控，理由是难以同意特朗普以文件属于他“个人”而非政府财产的说辞。两个月后，坎农为案件定下新的时间表，并宣布将5月20日的开审日期无限期推迟，这对司法部希望在11月总统选举前审结此案的努力造成打击。